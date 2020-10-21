YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Turgutlu Belediyesi ekiplerinden üç ayrı noktada çalışma

Turgutlu Belediyesi ekiplerinden üç ayrı noktada çalışma

MANİSA HABERLERİ  | 21.10.2020 16:19 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Çampınar ve Ergenekon Mahallelerinde yürüttüğü çalışmalarına devam ederken, Avşar Ortaokulunda gerçekleştirilen bakım onarım işlerini ise tamamladı.Geçtiğimiz pazar günü Turgutlu’yu etkisi altına alan sağanak ve dolu yağışından en fazla etkilenen yerlerden biri olan Çampınar Mahallesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Çampınar ve Ergenekon Mahallelerinde yürüttüğü çalışmalarına devam ederken, Avşar Ortaokulunda gerçekleştirilen bakım onarım işlerini ise tamamladı.
Geçtiğimiz pazar günü Turgutlu’yu etkisi altına alan sağanak ve dolu yağışından en fazla etkilenen yerlerden biri olan Çampınar Mahallesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Çampınar Mahallesinde yer alan arazi yollarının düzeltme çalışmaları ekipler tarafından tamamlandı.
Ergenekon Mahallesinde de çalışmalarını yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karadut Sokak’ın Kazım Aksoy ile Nuribey Sokak kesişimlerinde dere yatağı oluşturulması ve yol geçişleri için menfez konulması çalışmalarını sürdürüyorlar. Çalışmalar boyunca her iki yola beşer adet olmak üzere toplamda on adet menfez ekipler tarafından yerleştirilecek. Bununla birlikte Avşar Ortaokulunda bakım ve tamirat çalışmaları yine Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince tamamlandı.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hazırlanan program dahilinde Turgutlu’nun merkez ve kırsal mahallelerindeki tüm eksiklikleri tamamlamaya devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Evlilik konusu açılınca... Canlı yayında birbirlerine girdiler! Evlilik konusu açılınca... Canlı yayında birbirlerine girdiler!
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
GAÜN Hastanesinde devir-teslim töreni gerçekleştirildi
GAÜN Hastanesinde devir-teslim töreni gerçekleştirildi
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Adana'da 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirildi
Adana'da 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirildi
Vali Balcı, Cumhuriyet tarihinin ilk antimuan madenini gezdi
Vali Balcı, Cumhuriyet tarihinin ilk antimuan madenini gezdi
Ekrem Şahin göreve iade edildi
Ekrem Şahin göreve iade edildi
Çalınan tarım aletleri çiftçilere teslim edildi
Çalınan tarım aletleri çiftçilere teslim edildi

Manisa Namaz Vakitleri 21 Ekim Çarşamba

İmsak
05:57
Sabah
07:19
Öğle
13:00
İkindi
16:02
Akşam
18:31
Yatsı
19:48

Manisa Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Çarşamba

Borsa Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Şenkal Eczanesi
Merkez
Kırdar Eczanesi
Turgutlu
Turgutlu Eczanesi
Turgutlu
Evim Eczanesi
Akhisar
Yeliz Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Annelerinin izinden gidiyorlar
Annelerinin izinden gidiyorlar
Demirci’nin Gülpınar Köyü, Köprübaşı İlçesine Bağlandı
Demirci’nin Gülpınar Köyü, Köprübaşı İlçesine Bağlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.