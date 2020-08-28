Turgutlu Belediyesi El Emeği Halk Pazarı açılıyor

Turgutlu Belediyesi tarafından ev kadınlarının el emeği ürünlerini satabileceği ‘El Emeği Halk Pazarı’ pazartesi günü açılıyor.

Turgutlu Belediyesi tarafından Orta Park içerisinde yapılan, kadınların ücretsiz olarak faydalanabileceği ürettikleri el emeği ürünleri satabileceği ‘El Emeği Halk Pazarı’ pazartesi günü açılıyor. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın seçim döneminde verdiği sözlerden bir tanesi daha hayata geçiyor. Haftanın her günü saat 08.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak 10 iş yerinin kullanımı ise haftalık olarak değişecek ve gıda maddesi satılamayacak. Yaklaşık 250 ev kadınının şuana kadar bu hizmetten faydalanmak için başvurduğu ve yapılan program çerçevesinde sırasıyla kullanabilecekleri belirtildi.

Başkan Çetin Akın’a kadınlardan teşekkür

Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz ve Evren Erbaş Ser ile birlikte El Emeği Halk Pazarında el emeği ürünlerinin satışını yapacak kadınlarla Turgutlu Belediyesi Hizmet Binasındaki toplantıda bir araya geldi. Başkan Akın toplantında el emeği ürünlerinin satışını yapacak kadınlara hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Başkan Akın aynı zamanda Turgutlu Belediyesi olarak kadınların ekonomik ve toplumsal yaşamda her zaman etkin olmaları adına gerekli tüm projelerin yapılacağını da söyledi. Toplantı sırasında kadınlar da Başkan Akın’a kendilerine bu önemli imkanı sağladığı için teşekkür ettiler.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “El Emeği Halk Pazarımız faaliyetlerine başlıyor. Seçim döneminde çok talep aldığımız konuyla ilgili bir sözüm vardı. Bu sözümü tuttuğum için çok mutluyum. Kadınlarımızın evlerinde yaptığı el emeği göz nuru ürünlerini satabileceği, ufakta olsa ev ekonomisine katkı sağlayacakları bir pazar kurduk. Kadınlarımız Orta Park içerisinde eski hayvanat bahçesinin olduğu yere kurduğumuz 10 iş yerinden eşit ve düzenli şekilde faydalanabilecekler ve bunun için herhangi bir ücret ödemeyecekler. Turgutlu’muza, kadınlarımıza hayırlı olsun. Allah bol ve bereketli kazançlar versin.” dedi.

