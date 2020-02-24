Turgutlu Belediyesi öğrencilere yemek desteğini sürdürüyor

Turgutlu Belediyesi 8 Ocakta başlattığı 3.5 liraya üniversite öğrencilerine yemek desteğine ara vermeden devam ediyor.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından “Paylaştıkça çoğalır, paylaştıkça aile oluruz” sloganıyla 8 Ocak’ta başlatılan üniversite öğrencilerine yemek desteği saat 16.00-18.00 arasında Koza Park Kafeteryada devam ediyor. Üniversite öğrencileri öğrenci kartlarını göstererek 3.5 liraya tabldot yemek yiyebiliyorlar. Bugüne kadar yaklaşık bine yakın öğrenci bu projeden faydalandı.

Turgutlu Belediyesi olarak öğrencilerin her zaman yanında olacaklarını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Yeni başlattığımız kurs ve eğitim merkezinde ortaokuldan üniversiteye kadar tüm gençlerimizin eğitimlerine yardımcı oluyoruz. Ayrıca tercih dönemlerinde oluşturduğumuz tercih merkezi ile üniversite tercihlerinde gençlerimize destek oluyoruz. İlçemize dışarıdan gelen gençlerimizin Turgutlu’dan güzel hatıralarla ayrılması için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Ev kurmak isteyen öğrencilere vatandaşlarımızın da desteğiyle eşya yardımında bulunuyoruz. Ayrıca Ocak ayının başında yaşanan ve tüm ülkemizi üzüntüye boğan bir öğrenci kardeşimizin intiharı sonrası başlattığımız üniversite öğrencilerine yemek desteğine ara vermeden devam ediyoruz. İlçemizdeki fakülte ve yüksekokulda eğitimlerine devam eden öğrenci kardeşlerimiz hafta içi her gün saat 16.00-18.00 saatlerinde Koza Park’ta bu desteğimizden faydalanabilirler” dedi.

