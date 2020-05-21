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Turgutlu Belediyesinden mezarlıklara ücretsiz servis

MANİSA HABERLERİ  | 21.05.2020 17:12 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlık ziyaretlerinde gidecek olan vatandaşlar için ücretsiz seferler düzenleyecek.

Turgutlu Belediyesinden mezarlıklara ücretsiz servis

Turgutlu Belediyesi Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlık ziyaretlerinde gidecek olan vatandaşlar için ücretsiz seferler düzenleyecek. Arefe günü de dahil olmak üzere bayram süresi boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle mezarlık ziyaretleri 22 Mayıs Cuma günü yapılacak. Seferler 09.00’da başlayacak ve saat 17.00’ye kadar devam edecek.
Turgutlu Belediyesi Ramazan Bayramına sayılı günler kala ailelerinin, yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlara yönelik çalışma gerçekleştiriyor. Korona virüs salgını nedeniyle Arefe günü de dahil olmak üzere bayram süresi boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle mezarlık ziyaretlerini erken yapacak olan vatandaşlar için 22 Mayıs Cuma Günü, saat 09.00 - 17.00 saatleri arasında ücretsiz seferler düzenlenecek. Turgutlu Belediyesi önünden hareket edecek olan servis araçları Turgutlu ve Irlamaz Mezarlıklarına düzenli aralıklarla seferler gerçekleştirecek.

Sosyal mesafe kurallarına uyulacak, araçlar yüzde 50 kapasiteyle sefer yapacaklar
Korona virüs salgınına karşı alınacak tedbirlere yönelik tüm servis araçları yüzde 50 kapasiteyle seferlerini gerçekleştirecek, seferler esnasında sosyal mesafe kuralları da uygulanacak.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlarımız ailelerinin, yakınlarının mezarlarını ziyaret edecekler. Turgutlu Belediyesi olarak servis araçlarımızla ücretsiz olarak vatandaşlarımızın Turgutlu ve Irlamaz Mezarlıklarına ulaşımlarını sağlayacağız. Seferlerimiz sırasında sosyal mesafe kurallarına dikkat edeceğiz, araçlarımız ise yüzde 50 kapasiteyle seferleri gerçekleştirecekler. İlk seferimiz yarın sabah saat 09.00 itibariyle belediyemizin önünden başlayacak ve saat 17.00’ye kadar seferlerimiz devam edecek. Mezarlık ziyaretlerinde bulunacak hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

Turgutlu Belediyesinden mezarlıklara ücretsiz servis

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Değirmenci Eczanesi
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Nurcan Eczanesi
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