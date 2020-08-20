Turgutlu Belediyespor iki önemli ismi kadrosuna dahil etti

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı iki önemli ismi kadrosuna kattı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Nazlıcan Yalçındağ ve Çağla Uslu’yu Turgutlu Belediyesporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

Geçtiğimiz yıl kurulan ve bu yıl play-off hedefiyle transfer çalışmalarına devam eden Turgutlu Belediyespor iki önemli ismi kadrosuna kattı. Son olarak süper lig takımlarından Çankaya Üniversitesi forması giyen Nazlıcan Yalçındağ ile geçtiğimiz yıl namağlup şampiyon olan Ceyhan Belediyespor’da oynayan Çağla Uslu için Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın makamında imza töreni düzenlendi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Öncelikle genç sporcularımıza hem Turgutlu’muza hem takımımıza hoş geldin diyor, sakatlıklardan uzak başarılı bir sezon diliyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl kurulan takımımızda hedefimizi büyüttük. İnşallah sezon sonu istediğimiz yerde olacağız.” dedi.

Uzun forvet olarak oynayan 22 yaşındaki Nazlıcan Yalçındağ, Ceyhan altyapısında yetişti. Sırasıyla ASKİ, Mersin Üniversitesi, Mersin Büyükşehir Belediye, Mersin Üniversitesi ve son olarak süper ligde Çankaya Üniversitesi formalarını giydi.

Guard ve point guard pozisyonlarında oynayabilen 21 yaşındaki Çağla Uslu da Ceyhan altyapısında yetişti. 3 yıl formasını giydiği Osmaniye ile Süper Lig tecrübesi de yaşayan Çağla Uslu, son olarak geçtiğimiz sezonu namağlup tamamlayan Ceyhan Belediyespor’da forma giymişti.

