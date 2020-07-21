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Turgutlu Belediyespor Sude Gençer ile sözleşme imzaladı

MANİSA HABERLERİ  | 21.07.2020 15:29 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımında imzalar atılmaya devam ediyor.

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımında imzalar atılmaya devam ediyor. Turgutlu Belediyespor, altyapısından yetişen Sude Gençer ile sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon Pota Bordo Mavi takımında forma giyen Şevval Oyan ile ilk transferini yapan Kadın Basketbol Takımı ikinci transferini de kendi altyapısından yetişen Suda Gençer ile gerçekleştirdi. Turgutlu Belediyesinde düzenlenen imza törenine Sude ile birlikte Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor As Başkanı Fırat Honaz, Basketbol Şube Sorumlusu Ceyhan Önk ve Başantrenör Serdar Babacan katıldı.

İç transferde ilk imza Sude Gençer’den
Turgutlu Belediyespor’un her yaş kategorisinde forma giyen 17 yaşındaki Sude Gençer, 14 - 15 yaş kategorisinde Milli Takım formasını giydi. Basketbol kariyerinde ilk kez profesyonel imzayı atan genç sporcu ilk kez A takım seviyesinde forma giyecek.
İç transferde ilk imza olarak Sude Gençer’in özellikle seçildiğini belirten Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Biz bu takımı kurarken Turgutlu’da yetişen sporcuların forma giymesi için yola çıkmıştık. Bu takım ilçemizde yetişen sporcuların üst seviyede basketbol oynaması için kuruldu. İç transferde ilk imza olarak özellikle Sude’yi seçtik. Hem alt yaş kategorilerinin hepsinde forma giymiş olması hem de ilk kez A takım seviyesinde oynayacak olması nedeniyle çok önem verdiğimiz bir oyuncu. Bizim takımı kurarken amaçladığımız hedefe tam olarak uyan bir oyuncu. Hem Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımına hem de Türk basketboluna uzun yıllar hizmet edeceğini düşünüyoruz. İnşallah hocalarımızla birlikte Sude’yi ilerleyen yıllarda çok önemli bir basketbolcu olarak göreceğiz. Hem Sude’ye hem de kulübümüze hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.
İlk imzası olduğu için oldukça heyecanlı olduğunu belirten Sude Gençer ise, “Alt yaşlarda uzun yıllardır oynadığım kulübe bu gün ilk imzamı attığım için çok mutluyum. Bana güvenen başta hocalarımız olmak üzere, bu takımı kurarak bizlere ligde mücadele etme şansı veren Belediye Başkanımız Çetin Akın’a ve Başkan Yardımcımız Fırat Honaz’a teşekkür ediyorum. Bana olan güveni boşa çıkarmamak için çok çalışıp formayı alacağım.” dedi.

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