Turgutlu’da genç çiftlere nişanlık ve gelinlik desteği

Turgutlu Belediyesinin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan, Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi genç çiftlerin mutluluklarına ortak oluyor.

Nişan ve düğün sezonun yoğunluk kazanmasıyla birlikte nişan elbisesi ve gelinlik ihtiyacı olan gelin adaylarına destek Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezleri tarafından sağlanıyor. Farklı birçok modelin yer aldığı merkezde vatandaşlar tarafından bağışlanan nişanlık ve gelinlikler yıkama, temizleme ve dezenfekte işlemlerinin ardından ihtiyaç sahibi genç çiftlerin kullanımları için hazır hale getiriliyor.

Nişan ve düğün hazırlığı yapan, ihtiyacı olan gelin adayları Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezlerinin Yeni Mahalle Şubesine giderek beğendikleri nişanlık ve gelinliği ücretsiz olarak alıp kullanabiliyor. Nişan yapacak ve evlenecek çiftlere yönelik hayata geçirilen çalışma hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Ortak yeni bir yaşam kurmak için adım atan genç çiftlerimize Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezimiz aracılığı ile desteğimizi sürdürüyoruz. Bir ayı aşkın süredir nişan ve düğün hazırlığı yapan çiftlerimize yönelik başlattığımız çalışma ile nişan ve gelinlik ihtiyacı olan pek çok gelin adayımıza ulaşarak en mutlu günlerine ortak olduk ve genç çiftlerimizin bu mutluluklarına ortak olmaya da devam edeceğiz. Merkezimize nişanlık ve gelinlik bağışlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür eder, nişanlanacak ve evlenecek tüm çiftlerimize şimdiden mutluluklar dilerim” dedi.

