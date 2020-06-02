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Turistik kentte konaklama tesisleri normalleşiyor

KARABÜK HABERLERİ  | 02.06.2020 17:16 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covivd-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında kontrollü normalleşme süreci aşamasına geçilmesiyle ilgili toplantı yapıldı.Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi’nde Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Elif Köse, İlçe Emniyet Müdürü Aydemir Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emrah Aydın, İlçe Sağlık Müdürlüğü temsilcisi, Ticaret Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile konaklama işletmecileri katıldı.Toplantıda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle ilgili yapılan bilgilendirmenin ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından önlemlerle ilgili sunum yapıldı.Toplantı, normalleşme döneminde konaklama işletmelerinde personelle ilgili önlemler, genel kullanım alanları, misafir kabulü ve temizlik-bakım hizmetleri gibi konularda soru-cevap şeklinde devam etti.Turizm hacmi olarak önemli bir yere sahip olan Safranbolu’nun normalleşme sürecinde turizm açısından alacağı tedbirlerle örnek teşkil edeceğini belirten Kaymakam Ürkmezer, "Ülke olarak tüm dünyada olduğu gibi normalleşme sürecine girmiş bulunmaktayız.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covivd-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında kontrollü normalleşme süreci aşamasına geçilmesiyle ilgili toplantı yapıldı.
Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi’nde Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Elif Köse, İlçe Emniyet Müdürü Aydemir Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emrah Aydın, İlçe Sağlık Müdürlüğü temsilcisi, Ticaret Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile konaklama işletmecileri katıldı.
Toplantıda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle ilgili yapılan bilgilendirmenin ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından önlemlerle ilgili sunum yapıldı.
Toplantı, normalleşme döneminde konaklama işletmelerinde personelle ilgili önlemler, genel kullanım alanları, misafir kabulü ve temizlik-bakım hizmetleri gibi konularda soru-cevap şeklinde devam etti.
Turizm hacmi olarak önemli bir yere sahip olan Safranbolu’nun normalleşme sürecinde turizm açısından alacağı tedbirlerle örnek teşkil edeceğini belirten Kaymakam Ürkmezer, "Ülke olarak tüm dünyada olduğu gibi normalleşme sürecine girmiş bulunmaktayız. Süreç içerisinde her alanda birçok tedbir aldık ve başarıya tedbirleri uyguladık, yine normalleşme içinde bazı tedbirler alıp turizm için büyük öneme sahip olan Safranbolu’da yeni dönemi iyi yönetmemiz gerekiyor. Sağlık Bakanlığının sitesinde yeni dönemle ilgili genelgeler yayınlanıyor herkes kolayca ulaşabilir. Tedbirle ilgili yayınlanan Genelgelerde de bahsedildiği gibi maske kullanımına, fiziksel temasa ve hijyene çok çok önem vermeliyiz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Kubat konserleriyle Safranbolu’nun tanıtımının yapıldığını hatırlatan Ürkmezer, şunları kaydetti:
"Temmuz aylarındaki turist yoğunluğunun bu vesile ile daha da artacağını düşünüyoruz. Normalleşme sürecinde asıl olan her işletmenin genel hijyen kurallarına dikkat etmesi ve salgınla ilgili önlemlere harfiyen uymasıdır. Konuyla ilgili tüm kurumlarımız tarafından denetimler devam edecektir."

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Merkez
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Besbinevler
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Eflani
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Eskipazar
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