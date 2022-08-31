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Turistlere özel "İstanbulkart" dönemi yarından itibaren başlıyor

31.08.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'a gelen turistler için hayata geçirilen "İstanbul City Card", 6 farklı tasarımıyla hizmet verecek

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehrinden biri olan İstanbul'a gelen turistler için hayata geçirilen İstanbul City Card, iki farklı hizmet seçeneğiyle yarından itibaren yetkili satış noktalarında yerini alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, kenti turizmin başkenti yapma vizyonuyla başlatılan proje, yabancı misafirlere kent içinde kolayca hareket edip İstanbul'u gezme imkanı sunacak.

Dünyanın en önemli iş ve turizm merkezlerinden İstanbul'u gezmek isteyen ziyaretçiler için yönlendirici bir rota ve rehber kitiyle sunulacak "İstanbul City Card", birbirinden farklı 6 tasarımıyla şehirden ayrılan turistler için bir anı kartı da olacak.

Kartta 1 ila 15 günlük sınırsız ulaşım hakkı ve turistik otobüs turu seçeneği bulunacak. "İstanbul City Card" tasarımlı biletmatikler, turistlerin yoğun olduğu 30'dan fazla noktada yer alacak.

İstanbul City Card sahipleri, seçeneklerden ilki olan "Hop on-Hop off" hizmetinde İBB'ye ait çift katlı otobüslerle İstanbul'un en çok ziyaret edilen yerlerini gezebilecek. İstedikleri noktada inerek bir sonraki durakta yeni gelen ringle 24 saat boyunca yolculuğuna devam edebilecek.

Diğer seçenekte, tercih edilen gün sayısına göre İstanbul içi toplu ulaşımda sınırsız geçiş hakkı sağlayan hizmet türü sunulacak.

Turistik karta hizmetlerden istenilen seçenekler yüklenebilecek, ring seferinin yanında süreli abonman da alınabilecek

- Müzelere giriş imkanı

İstanbul City Card'a, yakın zamanda Kültür AŞ'ye bağlı müzelere giriş ve Şehir Hatları ile Boğaz turu gibi imkanlar eklenecek.

Kart, 1 Eylül'den itibaren satış noktalarında yerini alacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

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İstanbulkart turist ibb

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