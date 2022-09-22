Turizm bölgelerinde "sahte rehberlere" geçit verilmiyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Turizm bölgelerinde yerli ve yabancı turistlere nitelikli hizmet verilmesi amacıyla "sahte rehberlere" karşı denetim yapılıyor.

Nevşehir Rehberler Odasının (NERO) yetki alanındaki Nevşehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Aksaray, Kırşehir ve Yozgat'taki denetimlerde, bu yılın ocak-ağustos döneminde 32 sahte rehber ve kaçak tur organizasyonu sorumlularına cezai işlem uygulandı.

Turizm sezonunun yoğun olması dolayısıyla NERO, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yetkililerinin destekleriyle her gün farklı bir turizm merkezinde denetleme gerçekleştiriyor.

Oda Başkanı Özay Onur, AA muhabirine, ülke turizmine katkıda bulunmak ve turistlere daha kaliteli hizmet verilmesini sağlamak amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

NERO'nun faaliyet alanındaki 7 kentte turizm merkezlerinde 1003 kayıtlı turist rehberinin nitelikli hizmet sunduğunu belirten Onur, sahte rehber veya kaçak tur organizasyonlarından doğabilecek sorunların önüne geçmek için denetimleri sürdürdüklerini anlattı.

Sahte rehberlik konusunda cezaların caydırıcı olduğuna dikkati çeken Onur, şöyle konuştu:

"Sahte doktor düsturuyla yola çıktığımızda, sahte rehber de yoldan eder diyebiliriz. Türkiye'de dil bilen, çalışma kartı olan rehberlerimiz ülkemizin tanıtımını yapar, dil bilmeyen rehber kesinlikle olmaz diyoruz. Sahte rehberlerin amaçları tamamen maddi çıkar kaygısıdır. Rehberlikte durum öyle değil. En az bir yabancı dil bilmesi, en azından yüksekokul mezunu olması ve çalışma kartına sahip olması gerekir. Bunlar olmadığında kalite düşüyor, ülkemizin tanıtımı yanlış yapılıyor. Denetimlerde sahre rehberler hakkında tutanak tutuluyor, cezai işlem için başvuruyoruz. Rekabet Kurulu'na gönderdiğimizde de adli süreç sonucu 6 aydan 12 aya kadar hapis cezası olabiliyor."

Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) denetmeni Ömer Can Yıldız da ihbar hattına gelen bilgileri önemseyip mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını kaydederek, "Belgesiz sahte rehberliğin önüne geçmek, çalışma kartı olan rehberlerimizin istihdamını artırmak için çalışıyoruz. Gelen ihbarları, kaçak faaliyetleri aralıksız takip ediyoruz. Yakaladığımızda da işlem yapıyoruz." diye konuştu.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü personeli Abdullah Gürbüz ise turizm merkezlerinde karşılaştıkları tüm rehberlerin belgelerini kontrol ettiklerini, Kapadokya'daki denetimlerde yılın ilk 8 ayında 25 sahte rehber ve kaçak tur düzenleyen turizm acentesi yetkililerine cezai işlem uygulandığını ifade etti.

- Turist rehberleri denetimlerden memnun

Yabancı turistlere yönelik Anadolu turuna rehberlik eden Elif Durdu da sık sık denetim ekipleriyle karşılaştığını, turistlere daha kaliteli hizmet verilmesi ve Türk turizminin gelişmesi adına yürütülen faaliyeti olumlu bulduğunu aktardı.

NERO'nun kendilerini haftada en az üç kez denetlediğini vurgulayan Duru, "Denetimleri sıkı şekilde yürütüp kaçak rehberliğe izin vermiyorlar, teşekkür ediyoruz. Sahte rehberler yeterince bilgili olmuyor, dil yeterlilikleri de olmadığından ülkemizi yanlış tanıtıyorlar. Bizler rehberlik lisansını bunları iyi bir şekilde yapabilmek için alıyoruz." ifadesini kullandı.

Denetim ekipleri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler, müze ve ören yerlerinde, Kayseri'de tarihi ve kültürel alanların yanı sıra özellikle kış döneminde Erciyes Kayak Merkezi'nde, diğer illerde de turistlerin uğrak yeri tatil merkezlerinde denetimleri yıl boyu sürdürüyor.

