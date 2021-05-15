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Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da "tam kapanma" sessizliği sürüyor

15.05.2021 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da "tam kapanma" sessizliği sürüyor

ANTALYA/MUĞLA (AA) - Turizm merkezlerinden Antalya ile Muğla'nın cadde, meydan ve sahillerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de sakinlik yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya kent merkezi ve ilçelerinde denetimlere devam ediliyor.

Kavşaklar ve çeşitli güzergahlarda kontrol noktaları oluşturan polis ve jandarma ekipleri, sürücüler ile yayaların izin belgelerini sorguladı. Sıkı denetimler nedeniyle bazı caddelerde araç yoğunluğu oluştu.

Kısıtlamadan dolayı meydanlarda sakinlik yaşanırken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kısıtlamadan muaf tutulan turistler denize girdi, güneşlendi, kitap okudu.

Bazı turistler çocuklarıyla kumsalda oynarken bazıları palmiyelerin altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü. Bazı tatilciler de kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Polis ekipleri, salgın tedbirlerine dikkat edilmesi için sahilde ve mahalle aralarında megafonla anons yaptı.

- Muğla'nın turistik ilçelerinde de sessizlik hakim

Muğla kent merkezinin yanı sıra turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça, Dalaman, Ortaca ve Milas, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Marmaris'in en işlek yerleri Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Yat Limanı, Uzunyalı ve İçmeler plajları diğer günlere göre boş kaldı.

Hava sıcaklığının 27 derece olduğu ilçede, sahillerden sadece kısıtlamadan muaf turistler yararlanabildi.

Gökova Körfezi'nin eşsiz manzarasına sahip Akyaka sahili, kısıtlama dolayısıyla farklı bir görüntüye büründü.

Bodrum'un ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile kıyıdaki yürüyüş yolları, Fethiye'nin meydanları ile sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı.

İl genelinde kolluk kuvvetleri ise denetimlerini sürdürüyor.

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antalya Muğla tam kapanma

Antalya Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:07
Sabah
05:43
Öğle
12:59
İkindi
16:47
Akşam
20:05
Yatsı
21:34

Antalya Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cumartesi

Baysan Eczanesi
Muratpasa
Burcu Eczanesi
Muratpasa
Gamze Eczanesi
Muratpasa
Gököz Eczanesi
Muratpasa
Güllük Eczanesi
Muratpasa
Yeni Işık Eczanesi
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