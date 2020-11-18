Turizm merkezlerinde kaçak yapıya geçit verilmiyor

DURMUŞ GENÇ - Muğla'da 8 bin 178 yapının mevzuata aykırı inşa edilerek bunlara yapı kayıt belgesi alındığı tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan denetimlerde tespit edilen kaçak yapıların yıkımı sürdürülüyor. Bu kapsamda, Muğla kent merkezi ve özellikle turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye olmak üzere tüm ilçelerinde çalışmalar hassasiyetle yürütülüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da yakından takip ettiği çalışmalarda villa, rezidans ve otel inşaatı gibi kaçak yapıların yıkımı aralıksız devam ediyor.

- 8 bin 178 yapı mevzuata aykırı olarak inşa edilmiş

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, AA muhabirine, kaçak yapılarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

İlde izinsiz ve ruhsatsız yapıların yıkımının, ödenek, iş gücü, araç ve iş makinelerinin karşılanıp belediyeler tarafından gerçekleştirildiğini belirten Özdil, şunları kaydetti:

"Muğla'da 201 bin 520 yapı kayıt belgesi alınmış durumda. Bunlardan 8 bin 178 yapının mevzuata aykırı olarak inşa edildiği, yapı kayıt belgesi alındığı tespit edildi. Değerlendirme Komisyonunca, 3 bin 250 yapı için alınan yapı kayıt iptaline karar verildi. Yapı kayıt belgesi iptal edilen 505 yapı, Özel Çevre Koruma Bölgesi ve sit alanında yer alıyor. Yapı kayıt belgesi iptal edilen yapıların hukuki süreciyle birlikte yasal işlemleri tamamlanarak, yıkımı için tüm çalışmalar tamamlandı."