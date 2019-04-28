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Turizm merkezlerinde plajlar doldu

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GÜNDEM  | 28.04.2019 17:40 | Son Güncelleme

Antalya ve Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu.

Turizm merkezlerinde plajlar doldu

Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 22, deniz suyu sıcaklığı 20 derece, nem oranı ise yüzde 56 olarak ölçüldü.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ile turistler, denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Konyaaltı, Lara ve ilçelerdeki plajlarda doluluk oranı arttı. Bazı yerli ve yabancı turistler güneşlenmeyi tercih ederken bazıları denize girdi, bazıları ise sahilde yürüyüş yapıp, bisiklete bindi. Çocuklar, sahilde kumdan heykeller yaptı.

Güneşli hava dolayısıyla park ve mesirelik alanlarda da yoğunluk yaşandı. Pazar tatilini fırsat bilenler yeşil alanlarda piknik yaptı, çocuklarıyla oyunlar oynadı.

MARMARİS

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te de turistler ve vatandaşlar, güneşin ve denize girmenin keyfini yaşadı.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede günün en yüksek hava sıcaklığı 25 derece ölçüldü. Deniz suyu sıcaklığı da 20 dereceye yükseldi.

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Sıcak havayı değerlendirenler denize girdi, plajda güneşlendi.

Atatürk Meydanı'nda vatandaşlar çocuklarıyla uçurtma uçurdu.

Deniz bisikletiyle güneşli havanın keyfini çıkaranların yanı sıra turistler su sporları merkezlerinde parasaling ve jet-skiye binerek eğlenceli zaman geçirdi.

BODRUM

Deniz suyu sıcaklığının 18, hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Bodrum ilçesinde sıcak havayı fırsat bilenler, denize girip güneşlendi.

Sahillerde yoğunluk yaşanan turizm merkezinde, yerli ve yabancı turistler Gümbet, Bitez, Kumbahçe sahilinde denize girdi. Paşatarlası Plajı da sıcak havayla birlikte hareketlendi.

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Bazı vatandaşlar çay bahçelerinde ve sahilde dolaşarak vakit geçirdi, çocuklar ebeveynleri eşliğinde kumsalda oyunlar oynadı.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede sıcak havanın etkisini 3 gün sürdüreceğini, yağış beklenmediğini bildirdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla turist plaj
 

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