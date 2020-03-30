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Turizm merkezlerinde sakinlik hakim

MUĞLA HABERLERİ  | 30.03.2020 15:12 | Son Güncelleme

Muğla ile Antalya'nın turistik ünlü sahil ve plajları, yürüyüş yolları, piknik ve mesire alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında en sakin günlerini yaşıyor

ANTALYA/ Antalya ile Muğla'nın ünlü plajları, yürüyüş yolları, cadde ve sokaklarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sakinlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığınca koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde farklı ülkelerden her yıl milyonlarca turistin kullandığı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajları boş kaldı.

Turistlerin uğrak yeri arasında bulunan Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi, Kaleiçi, Kazım Özalp, Güllük ve Işıklar caddelerinde sakinlik yaşandı. Piknik ve mesire alanları, park ve bahçelerin de boş olduğu görüldü.

Güvenlik güçleri, çift taraflı girişe kapatılan Konyaaltı ve Lara plajlarında yüzmeye çalışan az sayıda kişiyi uyardı.

- Muğla

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de insanların yoğun olduğu Belediye Parkı, Cumhuriyet, Sınırsızlık ve Kurşunlu Camisi meydanlarında sakinlik hakim oldu. Özellikle 65 yaş ve üstündeki vatandaşların, kısıtlamaya uyduğu gözlemlendi.

Marmaris ilçesinde de vatandaşların haftanın ilk gününde evlerinden çıkmadığı görüldü. Atatürk Meydanı, Atatürk Caddesi, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Uzunyalı, Yat Limanı ve yürüyüş yollarının da sakin olduğu görüldü.

Uzunyalı, İçmeler ve halk plajlarında kimsenin olmaması dikkati çekti.

Fethiye'nin tarihi Paspatur Çarşısı, Beşkaza Meydanı, Kordon Boyu'ndaki yürüyüş ve bisiklet yolları, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ve Belkız Plajları ile Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı da boş kaldı.

Bodrum ilçesinde de plajların boş kaldığı görüldü. Özellikle güneşli günlerde yoğunluk yaşanan Paşatarlası, Kumbahçe kumsallarında da sakinlik gözlendi. İlçe merkezine gelen çevre yolunda araç trafiği oluşmadı.

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Aktar Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
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Gözde Eczanesi
Bodrum
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