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Turizm merkezlerinin yer aldığı Muğla'ya girişlerde sıkı denetim

MUĞLA HABERLERİ  | 29.03.2020 19:09 | Son Güncelleme

Vali Esengül Civelek: - "Vatandaşlarımızdan ricamız, bu süreçte evlerinde kalsınlar. Zorunlu olarak evlerinden çıktıklarında da sosyal mesafelerini korusunlar, kişisel hijyene dikkat etsinler, ev ziyaretleri yapmasınlar"

Muğla Valisi Esengül Civelek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında, şehrin girişlerindeki uygulama noktalarında incelemelerde bulunarak, il dışından gelen vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, şehirler arası seyahatlerin Valiliklerin iznine tabi tutulmasının ardından Muğla'daki uygulama noktalarında denetimler sıklaştırıldı.

Jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ekiplerinin de görev yaptığı uygulama noktalarında, vatandaşların ateşleri ölçülüyor, gerekmedikçe dışarıya çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Vali Esengül Civelek; Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ile Aydın-Yatağan yolundaki ve Muğla-Denizli karayolu girişindeki uygulama noktasını gezerek, denetimleri yerinde inceledi.

Civelek, durdurulan araçlardaki sürücülere yaptığı uyarılarda, gerekmedikçe evden çıkılmaması ve sosyal mesafelere dikkat edilmesi konularına değindi, Kovid-19 salgını nedeniyle olağanüstü bir süreç yaşandığını ve tedbirlerin uygulandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıkladığı kararlar doğrultusunda, iller arası seyahatlerin Valilik iznine tabi tutulduğunu hatırlatan Civelek, Muğla'da da gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Mümkün olduğunca vatandaşlara seyahat etmemelerini öneren Civelek, "Vatandaşlarımızdan ricamız, bu süreçte evlerinde kalsınlar. Zorunlu olarak evlerinden çıktıklarında da sosyal mesafelerini korusunlar, kişisel hijyene dikkat etsinler, ev ziyaretleri yapmasınlar. Bu kurallara uyulduğu sürece koronavirüsün yayılma hızını mümkün olduğunca azaltmış olacağız." diye konuştu.

Muğla'ya diğer illerden gelecek yoğunluğu önlemeye çalıştıklarını vurgulayan Civelek, vatandaşlardan 14 gün evlerinde kalmalarını istedi.

Tatil amaçlı Muğla'ya gelen ziyaretçilerden bazıları, 14 gün ikametlerinde kalacaklarını ve tatil yapamayacaklarını öğrenince, geldikleri illere dönüş yaptı.

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Aydın Bodrum Denizli Muğla Muğla Valisi Esengül Civelek uygulama noktası

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