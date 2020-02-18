Turizm pazarlamasında yeni nesil uygulamalar Zonguldak’ta konuşulacak.

19 Şubat Çarşamba günü Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Turizm Fakültesi’nde saat 11:00’de BAKKA Genel Sekreterliği’nde saat 15:00’te başlayacak olan konferansa konuşmacı olarak turizmci L’ Collection Hotel kurucu ortağı Muhammet Cüntay, Park Inn By ve Radisson Aırport Hotel Satış Pazarlama Müdürü Sema Tosyalı, Karnak Travel Satış Pazarlama Direktörü, Easy Travel Kurucu Ortağı Adnan Uzan, Aqua Travel Group Türkiye Bölge Müdürü Birhan Kocamarlı katılacak. Türkiye’de gelecek yıllara yönelik turizm öngörülerinin masaya yatırılacağı konferansta turizmin geleceği, işletmeciliğin önemi ve sonuçları üzerine fikirler paylaşılacak. BAKKA’da Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, TSO Başkanları, ilgili STK başkanları ve turizmcilerin de katılımıyla yapılacak buluşmada Zonguldak’ın turizm planlamasında nelerin yapılabileceği de masaya yatırılacak.

