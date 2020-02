“Turizm sektöründe istihdam protokolü” imzalandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın YÖK ile yaptığı işbirliği kapsamında üniversite-özel sektör arasındaki ilk “Turizm sektöründe istihdam protokolü” Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ile dünyanın ve Avrupa’nın en büyük turizm şirketlerinden TUI Grup ile yapıldı.

MTÜ Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu’ndaki protokol törenine Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, rektör yardımcıları, dekanlar ve idari yöneticiler ile TUI Group - TTHotels Türkiye Temsilcisi Av. Kaan Şahinalp ile TUI Group - TTHotels Turkey İnsan Kaynakları Direktörü Satı Murat Demirer katıldı.

Protokol töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, turizm konusunda ilk üniversite-özel sektör işbirliği kapsamında ilk protokolü imzalayan üniversite olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Küresel ekonominin önemli oyuncularından birisi turizmdir. Önemli bir istihdam kapısı olan turizm ve hizmet sektörü bu alanda yaşanan rekabetten dolayı artık kalifiye ve yetişmiş elemana ihtiyaç duymaktadır. Turizm sektöründe kalifiye eleman sayısı arttıkça, turizm sektörü de gelişimini ve büyümesini daha sağlıklı olarak gerçekleştirecektir. Bu tür anlaşmalarla hem öğrencilerimizin gerek özlük hakları, gerekse de istihdam edilebilirlikleri alanında Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulumuzun açılan yeni bölümleri ile birlikte güzel bir protokol olacağına inanıyorum” dedi.

Kale Turizm Meslek Yüksekokulu bünyesinde Aşçılık, Turist Rehberliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Pazarlama Bölümleri ile İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Seyahat ve Turizm İşletmeciliği Bölümünde eğitim gören ve mezun olacak öğrencileri kapsadığını belirten Rektör Prof. Dr, Karabulut, “Özellikle mesleki alanların daha sonraki yaşama, hızlı anlamda işe başlamak, hem para kazanmaya başlıyorsunuz, hem iş hayatına başlıyorsunuz, hem de aynı zamanda fakülte eğitiminizi tamamlayacak şekilde 4 yıllık bölümümüzü de, Seyahat ve Turizm İşletmeciliği Bölümünü de açmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Biz her mesleki alandaki iş bulabileceğiniz, çalışabileceğiniz alanlarda sizlere her zaman destek sağlayacağız. Daha öncede ifade etmiştim; sabah 8, akşam 5, ondan sonra düzenli bir hayat. Böyle değil artık. Artık ciddi anlamda bizler çok çalışmalıyız” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı - YÖK işbirliği kapsamında ilk protokolü yapan üniversite olduklarına işaret eden Prof. Dr. Karabulut, “Üniversite-özel sektör işbirliğinin bir göstergesi. Bu tür işbirlikçileri her zaman olacak. Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu’muz için kapıları açtık. İlerlemesi ve yürümesi sizden, başarı göstermek yine sizden. Öğrencilerimizin üniversitemizi çok güzel temsil edeceğine inanıyorum. Yabancı dilinizi mutlaka geliştirin, hatta ikinci bir yapancı dil öğrenin” ifadelerine yer verdi.

TUI Group - TTHotels Türkiye Temsilcisi Av. Kaan Şahinalp da, “Dünya’nın en büyük turizm grubu ile Türkiye’nin en güler yüzlü, en güzel öğrencilerinin olduğu misafirperverliğiyle hepimizi etkileyen bu üniversiteyle yapmış olduğumuz en güzel protokol için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Bu arada size ilk ziyaretimizden bu yana bir otel daha aldık. Mülkiyetini aldık bin 200 yatakla birlikte, yaklaşık 30 bin yatağa ulaştık. Her sene de bu biz tabi ki yeni arkadaşlar kazanmamızı sağlayacak yol açmış oldu bu kazanım. Önümüzdeki yıllarda personel sayımızı 7-8-9 binlere çıkaracağız. Sizlerin desteği ile kaliteli bir turizm eğitimi ile birlikte, kaliteli mesleki uygulama Türkiye’nin lider bir üniversitesi olması yolunda bu üniversiteye büyük bir destek sağlayacağı düşüncesindeyim. İkinci en önemli husus da şirketimizin en önemli özelliği belki de sürdürülebilirlik politikası sizlerle birlikte, bu protokol ile birlikte önümüzde ki yıllarda da sürdürerek, kaliteli, Türkiye’nin en çok ihtiyacı olan öğrenciler ile birlikte iş başı eğitimi almış yeni yetenekler yetiştirmiş olmayı ümit ediyoruz. Birkaç yıl içinde göreceksiniz ki Malatya bir turizm şehri olmaya başlamış sizler sayesinde, sizler bir elçi olacaksınız. Bu iş birliğinin sadece otel dalında değil grubumuza ait diğer turizm dallarında da devam etmesini diliyorum. Turizm, sektör çok doğru bir sektör, önümüzdeki 10-20 yıllık süreçte de Türkiye’nin belki en dinamo sektörü olması dışında da en çok kazandıran sektörü olacak. Şuan da Turizm Bakanlığı’nda ilk protokolü biz yaptık. O bakımdan Malatya Turgut Özal Üniversitesi hep ilklerin üniversitesi oluyor. Yakında da protokol diğer birkaç üniversite ile daha yapılacak önümüzdeki yılda 2021 yılında da 10 üniversiteye çıkarılması planlanıyor. Biz de bunlarda ilk olarak Turgut Özal’la başladığımız için tarihe geçmiş bir üniversite oldunuz” şeklinde konuştu.

“Öğrencilere yardımcı olacağız”

TUI Group - TTHotels Turkey İnsan Kaynakları Direktörü Satı Murat Demirer ise“Niyetimiz kazan kazan politikası, çünkü öğrenciler fuarlarda da yanımıza geliyor, görüşüyoruz, konuşuyoruz hep diyoruz ki ‘Sizin tecrübeniz yok.’ En çok iş görüşmelerinizde karşınıza çıkan sorulardan bir bu. Diyorlar ki ‘Tecrübem yok.’ Nasıl tecrübe edineceksin, zaten mezun olmuşsun hayata atılmışsın nerede, üniversitede yapacaksın bu işi. Güzel bir protokol oluşturacağımıza da inanıyorum, dediğim gibi kazan kazan politikası, elimizden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışacağız sizlere de. Ama sizin bu işe gönül koymanız lazım. Çünkü çok zor bir sektör turizm sektörü. Bir defa pamuk ipliğine bağlı, ne zaman ne olacağı belli olmuyor, o yüzden gönül koymanız gerekiyor. Ama ben o ışığı gözlerinizde görüyorum. İnşallah buradaki arkadaşlarımızla da bu yola çıkacağız. 20 yıl sonra, 10 yıl sonra, 5 yıl sonra sizleri iyi yerlerde görmek istiyoruz. Bundan da zaten şüphemiz yok” dedi.

“Bölgemizdeki en önemli uluslararası turizm protokolü”

Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Suat Kuluşaklı, “Dünya’nın en önemli Avrupa’nın en büyük Turizm grubu TUİ ile Henüz 1.5 yıllık bir kuruluş süreci olmasına rağmen doğunun parlayan yıldızı Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında gerçekleşecek olan İstihdam protokolü ile Kale Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz, İşletme ve yönetim bilimleri fakültesi seyahat ve turizm işletmeciliği bölümü öğrencilerimizin kariyer ve meslek hayatlarına çok önemli bir dokunuş yapacağımıza inanıyorum. Bu protokol için şimdiye kadar Malatya’mızda hatta bölgemizde Turizm ve Turizm istihdamı alanında yapılan en önemli uluslararası boyutu olan protokol diyebiliriz” ifadelerini kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından “Turizm sektöründe istihdam protokolü” Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ile TUI Group - TTHotels Türkiye Temsilcisi Av. Kaan Şahinalp ve TUI Group - TTHotels Turkey İnsan Kaynakları Direktörü Satı Murat Demirer tarafından imzalandı.