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Turizmciler grup turizminde hareketli bir sezon bekliyor

18.06.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy: - "Grup turizmi, düğünden çok daha büyük bir pazar. Grup turizmi için çok fazla talep geliyor, geçmiş yıllara göre en yüksek sezon olacak"

AYŞE YILDIZ - Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, grup turizminde güzel gelişmelerin yaşandığını belirterek "Grup turizmi, düğünden çok daha büyük bir pazar. Grup turizmi için çok fazla talep geliyor, geçmiş yıllara göre en yüksek sezon olacak." dedi.

Ersoy, AA muhabirine, kongre, toplantı, seminer ve teşvik gezileriyle ilgili özellikle son yıllarda olumlu gelişmelerin yaşandığını, sezona salgın sonrası hareketli girdiklerini söyledi.

Hindistan, Rusya başta olmak üzere farklı ülkelerden toplantı, seminer, organizasyon, firma toplantılarına ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Ersoy, grup turizminin harcama kapasitesinin de yüksek olduğunu aktardı.

Antalya'nın güçlü bir kongre destinasyonu olduğunu vurgulayan Ersoy, dünyadaki kongre ve toplantı turizminin büyüklüğünün 650 milyar dolar olduğunu, bu pastadan daha fazla pay alabilmek için tanıtım faaliyetlerine ağırlık verdiklerini vurguladı.

Tanıtım çalışmalarının sonuç verdiğini bildiren Ersoy, "Gelecek adına güzel gelişmeler var. Hız verdiğimiz çalışmalarımızla ülkemiz adına kıymetli neticeler alıyoruz. Kısa zamanda daha iyi gelişmeler göreceğiz. Firmaların kurumsal seyahatleri, kongreler, toplantı, seminer organizasyonları, teşvik gezileri ve lansmanlar yapılıyor. Grup turizmine ülkemiz başarılı şekilde ev sahipliği yapıyor." diye konuştu.

- "En hızlı biçimde en iyi teklifleri veren her daim kazanıyor"

Toplantı için gelenlerin Türkiye'nin başarılı organizasyonlarını deneyimleyerek döndüğünü aktaran Ersoy, grup turizmi için gelenlerin memnun ayrıldığı için buraya tekrar gelmek istediğini ifade etti.

Hindistan'dan düğünlerin yanı sıra grup turizmi taleplerinin de canlı gittiğine işaret eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Çünkü Hindistan ölçek olarak başka hiçbir ülkeye benzemiyor. 100 bin kişilik düğün yapan bir ülke. Toplantı gruplarında da büyük guruplar var. 5 bin kişilik toplantı grupları oluyor. Antalya'da daha önce tek seferde 2 bin kişilik toplantı grubunu ağırladık. İnşallah bu rekoru tazeleyerek devam edeceğiz. Grup turizmi, düğünden çok daha büyük bir pazar. Grup turizmi için çok fazla talep geliyor, geçmiş yıllara göre en yüksek sezon olacak. Toplantı grupları en az 4-5 ülke ve destinasyon alternatifiyle hareket ediyor. Burada bileşenler çok önemli. Uçuş süresinden tutun da iklim, orada gidilecek yerler, yapılacak aktivitelere kadar hepsi belirleyici oluyor. En hızlı biçimde en iyi teklifleri veren her daim kazanıyor."

Ersoy, tüm seçenekleri sunduktan sonra kurumsal müşterinin son kararı aldığını belirterek talep sayısının yüksek olmasının önemine işaret etti.

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