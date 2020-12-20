"Turizmdeki dijitalleşme" turist sayılarına olumlu yansıyacak

Kınay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2023 turizm stratejisinin çeşitlilik ve nitelikli turizm olduğunu söyledi.

- "Bu platformla 2023 turizm hedefimize çok daha hızlı ulaşabileceğiz"

Türkiye hakkında bilgi almak ve seyahatini planlamak isteyen tüm kullanıcılara, ülkenin kültür ve turizm değerlerini tek bir çatı altında sunmayı hedefleyen "goturkey.com"un, 2021 rezervasyonlarına da olumlu yansıması bekleniyor.

Bu stratejiyi hayata geçirmek için tüm dünyanın en güçlü iletişim araçlarını ve trendlerini doğru kullanmak gerektiğini aktaran Kınay, şunları kaydetti:

"Yeni dönemin en güçlü iletişim ortamı dijital platformlar, en önemli trendi, talebi de deneyimdir. Türkiye bu iki bileşeni bir araya getirerek, çok kısa bir süre önce dünyanın ilk deneyim platformu 'GoTurkey' platformunu hayata geçirdi. Bu platformla 2023 turizm hedefimize çok daha hızlı ulaşabileceğiz. Türkiye'nin gelecekteki tanıtımının yeni yüzü, yeni devrimi 'GoTurkey' platformuyla gerçekleşecek. Dijital platform, daha çok insanın Türkiye'yi tanımasına vesile olacak. Turizm daha fazla dijitalleşerek, daha fazla ülkeye, insana ulaşarak, inşallah 2021'de önemli bir dönüşüm yakalayacak. Bu dijital platform, 2021 turizm rakamlarına olumlu yansıyacak."

Aşı haberleriyle birlikte turizmde olumsuz psikolojinin değişeceğine değinen Kınay, milletin Kovid-19'dan sıkıldığını, yeni sezonda daha çok insanın tatile çıkabileceğini ifade etti.

- "Turizmde dijital pazarlama ön plana çıkacak"