"Turizmin başkenti" Antalya'da duvarlar "mural art" ile renklenecek

Antalya'da kentteki binaları renklendirmek ve ziyaretçilerin ilgisini çekmek amacıyla hayata geçirilen projeyle, şehir merkezindeki bazı duvarlara "mural art" (duvar sanatı) ile resimler yapılacak.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya Kültür Sanat'ta düzenlediği basın toplantısında, "Mural Antalya" projesiyle ilgili bilgi verdi.

"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kentin ekonomik ve sosyal yaşamını geliştirmenin en önemli araçlarından birisinin sanat olduğunu vurgulayan Çetin, "Antalya canlı, eğlenceli, keyifle yaşanan, keyifle tatil yapılan, güzel ve estetik bir kent olmalı. Hedefimiz kent turizmini geliştirmek ve çeşitlendirmek." dedi.

Çetin, mural sanatının hem kenti güzelleştireceğini hem de ticarete katkı sağlayacağını ifade etti.

Projenin, Antalya'da estetik dönüşüm adına büyük bir adım olduğunu dile getiren Çetin, "Antalya maalesef kent estetiği anlamında istenilen yerde değil. Mural projesinin amacı Antalya'da estetik dönüşümü hızlandırmak. Mural, sadece bir duvar görselinden ibaret değil, gerçek bir sanat ve kent için büyük bir adım." diye konuştu.