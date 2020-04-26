"Turizmin başkenti"nde spor tesisleri coşkulu günlere hazırlanıyor

Güçlü bir altyapıya sahip Antalya'da bine yakın tesis bulunduğunu vurgulayan Hacıcaferoğlu, "500'ün üzerinde tenis kortumuz, 200'ün üzerinde futbol sahamız mevcut. Tesis anlamında zengin bir iliz. Tabiri caizse tesislerimiz öksüz kaldı. O tesisler sporcularla ve seyircilerle çok güzel oluyor. İnşallah en kısa sürede koronavirüs riski biter ve gençlerimizi, sporcularımızı yeniden tesislerimizde ağırlarız. Bundan sonraki dönemde tesislerimiz tekrar sporcularımız ve seyircilerimizle cıvıl cıvıl hale gelir. Bu süreçten en çok etkilenen illerden biri Antalya oldu. Şu an tesislerimizi kullanamıyoruz ama dönüşün çok daha muhteşem, güçlü olması için bakım ve tadilat çalışmalarını yapıyoruz." diye konuştu.

Hacıcaferoğlu, "evde kal, hareketsiz kalma" sloganıyla antrenman programı hazırlanan gençlerle bağlarını koparmadıklarını, sporcuların dijital ortamda önemli çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

