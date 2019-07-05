Mynet Trend

Türk araştırmacılar, Çernobil'e gitti

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 05.07.2019 09:13 | Son Güncelleme

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsünün düzenlediği etkinlik kapsamında, 25 Türk nükleer fizikçi, 33 yıl önce felaketin yaşandığı Çernobil nükleer santralini ziyaret etti.

Türk araştırmacılar, Çernobil'e gitti

Çernobil dizisi ile yeniden dünya gündemine oturan korkunç kazanın yaşandığı bölgeye gelen Türk araştırmacılar, bölge bölge radyasyon dozunu ölçüp bilimsel gözlem yaptılar.

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Niyazi Meriç, "Çernobil'de bulunduğumuz 6 saat boyunca bir diş filminden neredeyse 50 kat daha az miktarda radyasyon almış olduk" dedi.

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eren Şahiner ise, "Çernobil'de günde 8 saat çalışıp yılda 1 milisievert düzeyinde bir radyasyon dozu alıyorlarmış. Bu miktar müsaade edilen seviyelerde" diye konuştu.

Kaynak: AA

PARTNER Yok böyle evlilik teklifi! Kafasına silah dayayıp... Yok böyle evlilik teklifi! Kafasına silah dayayıp...
Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu!Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu!
Camiye giren 'hırsızlık' şüphelileri: Yatmak için girdikCamiye giren 'hırsızlık' şüphelileri: Yatmak için girdik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çernobil türk araştırmacılar çernobil radyasyon

En Çok Okunan Trend Haberler

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu!

Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu!

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Sağanak geliyor

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Sağanak geliyor

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntü için açıklama geldi

Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntü için açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğün sabahı eşini öldürdü! "Uyumadığını fark edince..."

Düğün sabahı eşini öldürdü! "Uyumadığını fark edince..."

Apartman boşluğundan evine girmek isterken düşerek hayatını kaybetti

Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu!

Camiye giren 'hırsızlık' şüphelileri: Yatmak için girdik

Camiye giren 'hırsızlık' şüphelileri: Yatmak için girdik

Otomobilde nefessiz kalan köpek, son anda kurtarıldı

Köpeğini o halde görünce hıçkırıklara boğuldu!

Meteoroloji uyarmıştı! Aniden bastırdı

Meteoroloji uyarmıştı! Aniden bastırdı

Çiftlik sahibine dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandı

Çırılçıplak soyup fotoğraflarını çektiler! Böyle yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.