Türk araştırmacılar, Çernobil'e gitti

Çernobil dizisi ile yeniden dünya gündemine oturan korkunç kazanın yaşandığı bölgeye gelen Türk araştırmacılar, bölge bölge radyasyon dozunu ölçüp bilimsel gözlem yaptılar.

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Niyazi Meriç, "Çernobil'de bulunduğumuz 6 saat boyunca bir diş filminden neredeyse 50 kat daha az miktarda radyasyon almış olduk" dedi.

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eren Şahiner ise, "Çernobil'de günde 8 saat çalışıp yılda 1 milisievert düzeyinde bir radyasyon dozu alıyorlarmış. Bu miktar müsaade edilen seviyelerde" diye konuştu.

Kaynak: AA

