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Türk ayakkabıları kalitesi nedeniyle Avrupa ülkelerinin tercihi oldu

23.06.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan: - "Şu anda özelikle İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, Belçika'dan ciddi anlamda talep var, biz de talepleri değerlendirerek pazar payımızı tüm Avrupa'ya yaymış durumdayız"

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, Türk ayakkabılarının kalitesi nedeniyle Avrupa ülkelerinden talep gördüğünü belirterek "Şu anda özelikle İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, Belçika'da ciddi anlamda talep var, biz de talepleri değerlendirerek pazar payımızı tüm Avrupa'ya yaymış durumdayız." dedi.

Aydan, AA muhabirine, Türkiye'nin ayakkabı üretiminde dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduğunu, geçen yıl 1 milyar dolarlık ihracatla yılı kapattıklarını anlattı.

Yılın ilk 5 ayında ihracatın 600 milyon dolara yaklaştığını, bu yıl için daha yüksek hedeflerinin olduğunu dile getiren Aydan, bugünlerde Avrupa ülkelerinden ciddi rağbet gördüklerini söyledi.

- "Türkiye, ayakkabı konusunda bir cazibe merkezi haline geldi"

Ayakkabı sektöründeki yeni gelişmeleri takip etmek ve modaya uygun tasarımlar hazırlamak amacıyla çeşitli fuarlar düzenlediklerini, yabancıların bu organizasyonlarda Türk ürünlerine ilgi gösterdiğini ifade eden Aydan, şöyle devam etti:

"Türk ayakkabı sektörü olarak çok kaliteli ayakkabı üretiyoruz. Bu durum ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Avrupa'daki ayakkabı alıcıları Türkiye'ye yöneldi. Eylül ayında düzenleyeceğimiz ayakkabı fuarına İtalya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Portekiz ile Almanya'dan büyük katılım var. Bu yönleriyle Türkiye, bir ayakkabı merkezi oldu. Bu da ayakkabı sektörü olarak çok sevdiricidir. Türkiye, ayakkabı konusunda bir cazibe merkezi haline geldi."

- Pazar payı tüm Avrupa'ya yayıldı

Avrupa'dan en çok kadın ve erkek ayakkabısı talebi aldıklarına işaret eden Aydan, "Avrupa'nın bu talebini kaçırmamak istiyoruz. Bu pazarı çok aradık ve bulduk. Üreticilerimiz de bu pazarda kalıcı yer almak istiyor. Yıllarca Avrupa'ya açılamadığımız kapı açıldı ve şu anda bu ciddi anlamda bir başarıdır. Bu da bizi ve üreticilerimizi ciddi anlamda mutlu ediyor. Şu anda özelikle İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, Belçika'dan ciddi anlamda talep var, biz de talepleri değerlendirerek pazar payımızı tüm Avrupa'ya yaymış durumdayız." diye konuştu.

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