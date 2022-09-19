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Türk balı 8 ayda yaklaşık 30 milyon dolar kazandırdı

19.09.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk balı 8 ayda yaklaşık 30 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den ocak-ağustos döneminde yapılan bal ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artarak 29 milyon 982 bin dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türkiye'den yılın 8 ayında 57 ülkeye bal satıldığını söyledi.

Bu dönemde 11 bin 432 ton bal ihraç edilerek 29 milyon 982 bin 111 dolar gelir sağlandığını belirten Kalyoncu, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 130, değer bazında yüzde 80 artış sağlandığını aktardı.

Kalyoncu, ABD, İspanya ve Almanya'nın en fazla dış satım yapılan ülkeler olduğunu ifade ederek, "Bu dönem ABD'ye 11 milyon 31 bin 296, İspanya'ya 4 milyon 477 bin 118 ve Almanya'ya da 4 milyon 66 bin 311 dolarlık bal satıldı." dedi.

Bal ihracatında ülke çeşitliliğinin de arttığına dikkati çeken Kalyoncu, Slovenya, Peru, Danimarka, Lübnan, Yemen, Güney Afrika Cumhuriyeti, Irak, Venezuela, Barbados, Moritanya, Liberya, Bangladeş, Kuzey Makedonya, Tayvan ve Portekiz'e bu dönem bal satıldığını kaydetti.

Kalyoncu, ihracatta yaşanan artışın sevindirici olduğunu kaydederek, "Bal ihracatına güzel başlangıç yaptık ve bu doğrultuda son 4 ayı da ihracat artışıyla geçireceğimize inanıyoruz. Yıl sonu ihracatından beklentimiz yüksek." diye konuştu.

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