İşte Arjen Robben'in yeni takımı!

İşte günün transfer iddiaları...

Türk basınında transfer haberleri (15 Aralık)

Teknik adam sorununu Ersun Yanal ile çözen Fenerbahçe yönetimi ara transfer çalışmalarına hız verdi... Sarı-Lacivertliler ilk olarak Yanal'ın takımda görmek istediği Tolgay Arsan için girişimlerde bulunacak. (TAKVİM)

Bu sezon gol yollarındaki oyuncularından istediği verimi bir türlü alamayan Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi. Kara Kartal'ın Mlada Boleslav'da kiralık olarak forma giyen Nikolay Komlichenko ile yakından ilgilendiği iddia edildi. (FANATİK)

Galatasaray'da Mariano ile yollar ayrılmak üzere... Sarı-Kırmızılı yönetim, maliyetli oyunculardan bazılarıyla ile yolları ayırarak transfer için kaynak oluşturmak istiyor. Maicon'un Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo ile her konuda anlaştığı ve topun artık Sarı-Kırmızılı yönetimde olduğu öğrenildi. (SPORX)

Pepe’nin ayrılma ihtimali, Roco’nun beklenen katkıyı verememesi nedeniyle stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş’ın aradığı ismi Ukrayna’da bulduğu öğrenildi. Shakhtar’ın 29 yaşındaki oyuncusu Yaroslav Rakytskiy’nin kiralanması için görüşmelere başladığı öğrenildi. (FANATİK)

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim son iki basın toplantısında kadroda büyük bir değişimi açık açık vurgularken isimler de netleşmeye başladı. Premier Lig ekibiyle başkan düzeyinde yakın ilişki kuran Galatasaray, Mavilerin savunma oyuncusu Eliaquim Mangala'yı istiyor. Terim, Maicon'un yerine 27 yaşındaki stoperin adını yönetime verdi. (HÜRRİYET)

Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'a transferi gündemde olan Arjan Robben için teknik direktör Van Bommel açıklamada bulundu. Tecrübeli futbol adamı yaptığı açıklamada kendisine teklifi ilettiğini ve yanıtını beklediğini dile getirirken, "Arjen Robben ile hem milli takımda, hem PSV'de beraber oynadık. Sık sık konuşuruz. Son konuşmamızda ona bir soru sormuştum. Düşünüp yanıt vermesini bekliyorum. Arjen çok değerli bir oyuncu.'' dedi. (SPORX)