Türk bayrağına “can” geldi

Sinop’un Şahin Tepesi’ne kazınan 150 metre karelik dev Türk bayrağı, yeniden boyandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, “Sinop Valiliğimiz ile planladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Sinop Şahin Tepesi’nde bulunan renkleri solmuş olan Türk bayrağımızın çevre düzenlemesini yaparak boyama işlemlerini gerçekleştirdik. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sinop Gençlik Merkezi tarafından 2016 yılında gönüllü gençlerle birlikte Sinop Şahin Tepesi mevkisinde uzaktan bakıldığında herkesçe görülebilen 150 m2 Türk bayrağı yapımı gerçekleştirilmişti. Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi ve gönüllü gençler olarak her şartta, her daim, her yerde ve her zaman bayrağımıza göstermiş olduğumuz saygı ve sevgiden dolayı, Türk bayrağımızı tekrar boyayarak şehrin her yerinden daha iyi görünmesi sağlanmıştır” dedi.