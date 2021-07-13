YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Türk bilim insanlarınca geliştirilen nanomoleküllü diş macunu ile diş fırçası seri üretime hazırlanıyor

Türk bilim insanlarınca geliştirilen nanomoleküllü diş macunu ile diş fırçası seri üretime hazırlanıyor

13.07.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gebze Teknik Üniversitesi Teknopark bünyesinde geliştirilen macun ile fırça birlikte kullanıldığında, zararlı bakteri ve mikropları 3 dakika fırçalama ile yüzde 99 oranında temizleyebiliyor - GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Durmuş: - "Günümüzde iç piyasada kullanılan diş macunlarının hemen hemen tamamının yurt dışından ithal edilen ürünler olduğu göz önüne alındığında, önerilen bu proje kapsamında yerli ve milli bir diş macunu ve fırçanın geliştirilmiş olması bu konudaki ithalatın azalmasını sağlayacak" - "Bu diş macununun Kovid-19 üzerine öldürücü etkisiyle ilgili testler devam ediyor"

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) geliştirilen, led ışıkla aktif hale gelerek ağızdaki zararlı bakteri ve mikropları 3 dakikada yüzde 99 oranında temizleyen akıllı nanomoleküller içeren diş macunu ile diş fırçası, seri üretimle kullanıma sunulacak.

GTÜ Teknopark'ta kurulan "Nanovasyon Teknolojik Araştırmalar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" bünyesinde, yeni akıllı nanomolekülleri içeren diş macunu formülasyonları elde edildi.

KOSGEB'in "Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı" çerçevesinde desteklenen proje kapsamında yeni bir diş macunu ve bu diş macununu aktifleştirebilecek, üzerinde led lamba bulunan diş fırçası geliştirildi.

Yapılan testlerde ürünlerin zararlı bakteri ve mikropları 3 dakika fırçalamayla yüzde 99 temizlediği belirlendi.

Diş macunu için "PhotoDENT", diş fırçası için ise "PhotoLUMIN" isimleri tescil edildi. Diş macununun tescillenmesi amacıyla 120'den fazla ülkede koruma sağlayan "PCT Patenti" alındı.

Prototipleri üretilen diş macunu ve fırçasında, yakın zamanda seri üretime geçilmesi hedefleniyor.

- "Kovid-19'u öldürücü etkisiyle ilgili testler devam ediyor"

GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Durmuş, AA muhabirine, geliştirilen diş macununun yeni nesil "fototerapötik antimikrobiyal diş macunu" olarak dünyada bir ilk olma özelliğine sahip olduğunu söyledi.

Diş macunu içerisindeki akıllı nanomoleküllerin, led lambalı diş fırçasının aktifleştirilmesiyle diş eti, minesi ve ağız içinde bulunan bakteri, virüs ile mikrop gibi zararlı mikroorganizmaları temizleyerek daha hijyenik ağız ve diş bakımı sağlandığını ifade eden Durmuş, "Yapılan testlerde tarafımızdan geliştirilen akıllı nanomalzemeleri içeren diş macunları kullanılarak, ağız içerisinde bulunan zararlı bakteri ve mikropların 3 dakika fırçalama ile yüzde 99 oranında temizlendiği tespit edilmiştir. Bu diş macununun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) üzerine öldürücü etkisiyle ilgili testler devam ediyor. Günümüzün en önemli global sağlık problemi olan koronavirüsünün diş fırçalama sırasında yok edilmesiyle ağız yoluyla bulaşının önlenmesine katkıda bulunulacak." diye konuştu.

Durmuş, 120'den fazla ülkede koruma sağlayan "PCT Patenti'nin" alındığını dile getirerek, Türk Patent Kurumuna da gerekli başvurunun yapıldığını kaydetti.

Geliştirilen ürünlerin ticari boyutta üretilmesi için KOSGEB Ür-Ge Destek Programı'na başvuru yapılacağını aktaran Durmuş, şunları söyledi:

"Bu malzemelerin üretimi için Bilecik'te bir fabrika kurulum aşamasında. Geliştirilen bu yenilikçi ürünler sayesinde başta diş çürümeleri olmak üzere birçok ağız ve diş problemlerinin önüne geçilmesi sağlanacak. Ayrıca yine ağız içinde uçuk virüsü nedeniyle oluşan ve 'aft' olarak bilinen yaraların oluşumunun da önüne geçilecek. Geliştirilen bu yeni diş macunu ile hemen hemen herkesin problemi olan diş çürüklerinin önüne geçilmesi öngörülmektedir."

- "Yaraların daha hızlı iyileşmesi için merhem ve solüsyonları da geliştiriliyor"

Durmuş, Türkiye'de yıllık diş macunu kullanımının yaklaşık 500 milyon tüp ve bu piyasanın ekonomik değerinin de 70 milyon avro civarında olduğu aktararak, "Bu durum düşünüldüğünde proje kapsamında elde edilen yeni nesil diş macununun ve fırçasının çok yüksek bir ekonomik katma değerinin olacağı öngörülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Geliştirilecek ürünlerin ihraç edilerek ülkeye döviz girdisi sağlanacağını aktaran Durmuş, şöyle devam etti:

"Günümüzde iç piyasada kullanılan diş macunlarının hemen hemen tamamının yurt dışından ithal edilen ürünler olduğu göz önüne alındığında, önerilen bu proje kapsamında yerli ve milli bir diş macunu ve fırçanın geliştirilmiş olması, bu konudaki ithalatın azalmasını sağlayacak. Bu sayede ülkemizin en büyük ekonomik problemi olan cari açığın kapatılmasına da katkı sağlanacak. Yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen ağız ve diş sağlığı ürünlerinin yanı sıra sabun, şampuan, losyon gibi formülasyonları içeren kozmetik ürünler de geliştiriliyor. Ayrıca geliştirilen akıllı nanomalzemeler, yara iyileştirme özelliklerine sahip olduklarından insan ve hayvanlarda oluşan yaraların daha hızlı bir şekilde iyileşmesi için yara merhemi ve solüsyonları da geliştiriliyor."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aylardır kayıptı, komşunun evinde ortaya çıktıAylardır kayıptı, komşunun evinde ortaya çıktı
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kocaeli'de partililerle piknikte bir araya geldi:Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kocaeli'de partililerle piknikte bir araya geldi:
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 13 Temmuz Salı

İmsak
03:39
Sabah
05:33
Öğle
13:11
İkindi
17:09
Akşam
20:39
Yatsı
22:24

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Salı

Yenicuma Eczanesi
Izmit
Aslı Eczanesi
Izmit
Kübra Eczanesi
Izmit
Anıl Eczanesi
Izmit
Çamlıtepe Eczanesi
Korfez
Sevinç Eczanesi
Basiskele
Menderes Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İzmir'de durdurulan kamyonette 2,3 milyonu aşkın kaçak makaron ele geçirildi

İzmir'de durdurulan kamyonette 2,3 milyonu aşkın kaçak makaron ele geçirildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tunceli'de uçurumdan atlayan 77 koyun telef oldu

Tunceli'de uçurumdan atlayan 77 koyun telef oldu

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.