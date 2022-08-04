Türk bilim insanlarının kanser tedavisindeki başarı oranı Dünya Nöroşirürji Dergisi'nde yayınlandı

İSTANBUL (AA) - İnvamed laboratuvarlarında Türk bilim insanları tarafından geliştirilen RF tedavisinin hastalardaki sonuçları Dünya Nöroşirürji Dergisi tarafından yayınlandı.

İnvamed açıklamasına göre, spinal metastazlar kanser hastalarının yüzde 40’ında görülüyor. Erken tanı ve teşhis daha uzun süre sağ kalım oranını artırıyor.

Genellikle meme kanserlerinin yüzde 21’i, akciğer kanserinin yüzde 14’ü, prostat kanserinin yüzde 8’i ve böbrek kanserinin yüzde 5’i spinal metastazların en sık görülen kaynakları. Kemik metastazları vertebral yapıyı zayıflatıyor ve bu sebeple de kompresyon kırıklarına yol açabiliyor. Omurganın tümör dokusu ile lokal olarak yapılan Radyofrekans (RF) Ablasyon tedavisi sayesinde hasta stabilizasyonu bozulmadan kemik içinde bulan tümör hücreleri hedef alınarak tedavi gerçekleştiriliyor. Omurga cerrahisi restorasyonu ve stabilizasyonu, nörolojik defisitleri olan hastalar için uygun olan seçeneklerden biri.

Türk bilim insanları tarafından geliştirilen RF cihazı ile spinal segmentte bulunan kemik içi kanserlerini direk kanser dokusunu hedef alarak, bir iğne vasıtası ile kemik içinde bulunan tümör dokusunun içine noktasal olarak girip burada bulunan tümör hücrelerinin tamamının yok edilmesi hedefleniyor. İnvamed laboratuvarlarında Türk bilim insanları tarafından geliştirilen RF tedavisinin hastalarda gösterdiği sonuçlar Dünya Nöroşirürji Dergisi'nce yayınlandı.

Dünyanın nöroşirürji alanında en önemli bilimsel dergisi konumunda olan Dünya Nöroşirürji Dergisi'nde yayınlanan sonuçlara göre 3 ve 6 aylık değerlendirmelerde hastaların ağrılarının azaldığı, metastaz yapmış hücrelerin yok olduğu, prosedürel dönemde herhangi bir ciddi komplikasyon olmadığı, yağ embolisi, viseral veya nöral hasar, hipotansiyon ve ölümün meydana gelmediği açıklandı.

Hastanın tümör hücrelerinin kontrol altına alındığı, stabil bir kırık bulunmadığı, hastaların yaşam kalitesinin arttığı ve komplikasyon riskinin olmadığı avantajları bildirildi. Çalışma grubunun, 19 kadın ve 22 erkek hastadan oluşturulduğu, grubun yaş ortalamasının 67 olduğu, semptomatik omurilik veya bir kompresyon olmadığı, omurga üzerinde aralıksız ağrı ve diğer konservatif tedavilere (analjezik, kemoterapi) dirençli olan hastaların çalışmaya dahil edildiği, yumuşak doku ekspansiyonu ve spinal metastaz, posteriyor elemanları olan kırıklar gibi nörolojik komplikasyonu olan hasta grupların çalışma dışında bırakıldığı ayrıca belirtildi.

- "Tüm dünyada cerrahi komplikasyon oranlarının düşmesini hedefliyoruz"

Hastaların lezyon seviye sayıları dikkate alınarak metastazik hücrelerin konrtol altına alındığı ve hastaların ağrı skalalarının değiştirildiği de bildirildi.

Spinal tümör, kemik metastazları içinde en yaygın alanlar. Kanser hastalarının en az yüzde 30’u olmak üzere yüzde 70’e kadarında, kanserin omurgaya yayıldığı bildiriliyor.

İnvamed açıklamasına göre, omurgaya yayılan kanserler ise genelde en yüksek oranda akciğer, meme, prostattır. Akciğer kanserleri, erkeklerde kemiğe en yaygın metastaz yapan kanser türüdür. Kadınlarda ise kemiğe en sık metastaz yapan meme kanseridir. Omurgaya metastaz yapan diğer kanserler miyalon, melanon ve gastrointetinal kanserlerden böbrek ve tiroid kanserleridir. Tanısı genellikle sırt ağrısı, nörolojik defisitlere özellikle dikkat edilerek yapılacak kapsamlı bir tıbbi muayene bir spinal tümörün teşhisi için ilk tanımdır. Doğru ve pozitif tanı için radyolojik testler gereklidir. Bunlar X-Ray, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans gibi görüntüleme metotlarıdır ve spinal kanserin teşhisinde önem arz etmektedir. İnvamed üretim kampüsünde bilim insanları tarafından gerçekleştirilen ameliyatsız girişimsel tedavi yöntemi sayesinde omurgaya iğne yardımı ile girip içeride bulunan metastaz hücreleri RF ile tedavi etme prosedürüne göre işlem gerçekleştirilmektedir.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnvamed Başkanı Raşit Dinç, minimal invaziv tedavi girişimlerinin sayılarının arttığını, RF’nin özellikle açık cerrahi işlemlere göre komplikasyon oranlarının azalmasını sağladığını belirterek, "Invamed olarak geliştirdiğimiz minimal invaziv tedavi sayesinde tüm dünyada cerrahi komplikasyon oranlarının düşmesini hedefliyoruz. Dünya Nöroşirürji Dergisi'nde böyle bir makalenin yayınlanması RF tedavimizin erken dönemde başarılı olabileceğini bize göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Dinç, uygulamanın orta ve uzun dönem sonuçlarını yakından takip etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

