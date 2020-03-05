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Türk Böbrek Vakfı miniklere tuz ve şekerin zararını anlattı

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.03.2020 09:17 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi ve Türk Böbrek Vakfı işbirliğiyle şeker ve tuz tüketiminin zararları ve böbrek sağlığının korunması semineri düzenlendi.

Büyükçekmece Belediyesi ve Türk Böbrek Vakfı işbirliğiyle şeker ve tuz tüketiminin zararları ve böbrek sağlığının korunması semineri düzenlendi. Seminere katılan minikler gönüllü sağlık elçisi yemini etti.
Büyükçekmece Belediyesi ve Türk Böbrek Vakfı işbirliği ile şeker ve tuz tüketiminin zararları ile böbrek sağlığının korunması semineri düzenlendi. Seminer kapsamında böbreklerin düşmanı olan tuz ve şekerin insan vücuduna zararları hakkında bilgi verildi. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programa çok sayıda okuldan öğrenci, veli ve öğretmen katıldı. Programda sunum yapan Türk Böbrek Vakfı Projeler Koordinatörü Ayşe Onat ile diyetisyen Gökçen Efe Aydın’a minikler merak ettikleri soruları sordu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, çocuklarla yakından ilgilenip onlarla sohbet etti. Akgün programda Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk’e, Büyükçekmece’yi temsil eden çini tabağı hediye etti. Ayrıca diyetisyen Aydın, ambalajlı gıdalarda besin değerleri tablosuna dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
Öte yandan, seminerde Türk Böbrek Vakfı’nın gönüllü çocuk sağlık elçisi yemini edildi ve çocuklara rozet takıldı. Ayrıca miniklere Türk Böbrek Vakfı tarafından hazırlanan 3 kitapçık hediye edildi.

“7 sene içerisinde 500 bin çocuğa sağlıklı beslenme eğitimi verdik”
Büyüme çağındaki çocuklarda oluşan obezitenin önüne geçmek için şeker tüketiminin azaltılması gerektiğini vurgulayan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “35 seneden beri Türk Böbrek Vakfı’nın kurucu başkanlığını yapıyorum. Böbrek Dede karakteri yeni oluştu. Şimdiye kadar 26 ile gittik. Bunlardan biride burası oldu. İstanbul’da 7 seneden beri bu etkinliği yapıyoruz. Yaklaşık 250 bin çocuğa direkt eğitim verdik. Eğitmenler ve öğretmenlerle çoğaldık şimdi yaklaşık 7 sene içerisinde 500 bin çocuğa sağlıklı beslenme eğitimi vermiş olduk. Çocukların aklında kalsın diye eğitimden sonra bu kitapçıkları dağıtıyoruz. Türkiye’de günlük tuz tüketimi 6 gram yeterliyken 18 gram kullanılıyordu. 10 sene içerisinde 10 grama düşürebildik. Şimdiki hedefimiz şeker ve obezite ile mücadelede şeker tüketimin azaltılması. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre günlük 50 gram şeker yeterli. Şu an hala 140 gram şeker tüketiyoruz. Şeker tüketiminin azaltılması için bilgilendirme yapıyoruz. Obezite tüm hastalıkların tetikleyicisi başta böbrek sağlığı ve kalp sağlığı bunu önlemek için şeker kullanımını azaltıyoruz” dedi.

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