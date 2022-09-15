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Türk çayı ihracatı 8 ayda 15 milyon doları aştı

15.09.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk çayı ihracatı 8 ayda 15 milyon doları aştı

Türkiye'den yılın ocak-ağustos döneminde yapılan çay ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 15 milyon 161 bin 847 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, ülkeden yılın 8 ayında 103 ülkeye çay satıldığını söyledi.

Ocak-ağustos döneminde 4 bin 481 ton çay ihraç edildiğini aktaran Gürdoğan, söz konusu ihracattan 15 milyon 161 bin 847 dolar gelir sağlandığını belirtti.

Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminde 3 bin 49 tonluk çay ihracatından 11 milyon 898 bin 412 dolar kazanıldığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 47, değerde yüzde 27 arttı. Söz konusu dönemde Belçika, Birleşik Krallık ve Almanya en fazla çay ihraç edilen 3 ülke oldu. Belçika'ya bu dönem 3 milyon 893 bin 902, Birleşik Krallık'a 2 milyon 104 bin 302 ve Almanya'ya 1 milyon 705 bin 18 dolarlık çay ihraç edildi."

İhracat artışına paralel olarak ülke çeşitliliğinin de arttığına dikkati çeken Gürdoğan, Macaristan, Kamerun, Estonya ve Mayotte'ye de bu dönem çay satıldığını ifade etti.

Gürdoğan, ihracat açısından tüketicinin damak zevkine göre çay üretilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, ilerleyen günlerde çay ihracatının çok daha üst seviyelere çıkacağına inandığını bildirdi.

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