Türk Dil Kurumunda nasıl yazılır? Türk Dil Kurumunda ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede kurum kuruluş adlarından sonra gelen ekler sıklıkla kafa karıştırır. Yazı yazarken özellikle kurum isimlerine gelen ekler kullanım amacı açısından oldukça önem taşımaktadır. Buna göre dil kurallarınca önem taşıyan kelimeler içerisindeki kurum kuruluş adlarına gelen eklerin doğru kullanım şekilleri detayları ile öğrenilmelidir. Türkçede özel isim durumunda bulunan kelimelere bağlanan eklerin dilbilgisine uygun kullanılması son derece önemlidir. İlk ve orta öğrenim dilbilgisi dersinde öğretilmeye başlayan önemli konular içerisinde yer alan kurum kuruluş adlarına gelen ekler aynı zamanda sınavlarda da öğrencileri zorlayan bir konudur.

Türk Dil Kurumunda nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kurum kuruluş adlarına gelen ekler son düzenleme ile kaldırılmıştır. Buna göre kurum kuruluş adlarından sonra gelen ekler kesme işareti ile ayrılmadan isimlerin sonuna gelecek şekilde bitişik yazılmalıdır. Kesme işareti, özel isim niteliği olan kelimelerde kullanılması durumunda mutlaka kullanılmalıdır. Örneğin; İstanbul'un havası, Karadeniz'in yeşil rengi gibi kelimelerde kesme işareti kullanımı önemlidir. Özel kurum veya kuruşlar için uygulanan bu uygulama, son yapılan güncellemeye göre işyeri, devlet dairesi veya kurul, yetkili mercii isimlerinin sonuna gelen eklerde bu uygulama uygulanmamalıdır.

Türk Dil Kurumunda ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumunda bitişik mi yazılır sorusu özellikle Türkçe dilbilgisi sınav sorularında oldukça sıklıkla sorulan sorular içerisinde öğrencilerin karşısına çıkmaktadır. Türk Dil kurumu Türk dilinin daha doğru kullanılması amacıyla çeşitli alanlarda çalışmalar yapmakta ve kendi yazışma dili ile sirkülerleri ile topluma duyurmaktadır. Türk Dil Kurumunda yazımı bitişik olması gereken bir ifadedir. Buna göre, özel şirket veya işyerleri adlarına getirilen ekler için yine aynı kural geçerli olmalıdır.

Türk Dil Kurumunda doğru yazılışı

Türkçe dilbilgisi kurallarına göre; önceki yıllarda kurum kuruluş adlarından sonra gelen kesme işaretinin mutlaka kullanılması gerekiyordu. Örneğin; Başbakanlık'tan Yargitay'dan sözcüklerde dilbilgisi kuralı olarak kesme işareti kullanılmaktaydı. Ancak Türk Dil Kurumu tarafından yapılan son düzenleme ve kural değişimi ilan edilerek artık kurum kuruluş adlarından sonra gelen iyelik eki, takı ekler artık isimlerin bir tamamlayıcısı olarak kabul edilerek kesme işareti ile ayrılmaması gerektiğine karar verildi. Buna göre; Türkiye Büyük Millet Meclis'inden yerine Türkiye Büyük Millet Meclisinden olarak yazılmalı ve aradaki kesme işareti olarak kullanılan özel işaretin kullanılmasına gerek yoktur. Türk Dil Kurumunda TDK tarafından açıklanan doğru ve hatalı kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir:

Türk Dil Kurumunda (Doğru kullanım)

Türk Dil Kurumu’nda (Hatalı kullanım)





