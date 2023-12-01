Türk Dil Kurumunun nasıl yazılır? Türk Dil Kurumunun ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede kurum kuruluş isimlerinden sonra gelen eklerin nasıl yazılacağı oldukça kafa karıştıran bir konudur. Yazı dilinde belirtilen özellikle kurum isimlerine gelen ekler kullanım amacı bakımından oldukça önem taşımaktadır. Buna göre dilbilgisi kurallarına göre önem arz eden kelimeler içerisindeki kurum kuruluş adlarına gelen eklerin doğru yazım şekilleri detayları ile öğrenilmelidir. Türkçede özel isim niteliği bulunan sözcüklere bağlanan eklerin dil kurallarına uygun kullanılması son derece önemlidir. İlk ve orta öğrenim Türkçe dersinde verilmeye başlayan, önemli konular içerisinde yer alan kurum kuruluş adlarına gelen ekler, aynı zamanda sınavlarda da öğrencileri zorlayan bir konudur.

Türk Dil Kurumunun nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında, kurum kuruluş isimlerine gelen ekler son güncelleme ile kaldırılmıştır. Buna göre, kurum kuruluş isimlerine gelen ekler kesme işareti ile ayrılmasına gerek olmayıp, isimlerin sonuna gelecek şekilde bitişik yazılmalıdır. Kesme işareti, özel isim durumunda bulunan sözcüklerde mutlaka kullanılmalıdır. Örneğin Bursa'nın havası, Ege'nin incisi gibi kelimelerde kesme işareti kullanımı olmalıdır. Özel kurum veya kuruşlar için uygulanan bu durum, son yapılan düzenleme ile birlikte işyeri, devlet dairesi veya kurul, yetkili mercii isimlerinin sonuna gelen ekler için artık uygulanmamalıdır.

Türk Dil Kurumunun ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumunun bitişik mi yazılır sorusu özellikle okullardaki sınav sorularında oldukça sıklıkla karşılaşılan ve öğrencileri zorlayan bir sorusudur. Türk Dil kurumu, Türk dilinin daha doğru ve anlaşılır kullanılması amacıyla çalışmalar yapmakta ve kendi yazım dili kurallarına topluma duyurmaktadır. Türk Dil Kurumunun yazımı bitişik olması gereken bir ifadedir. Buna göre, özel şirket veya işyerleri isimlerinden sonra gelen ekler için yine aynı kural geçerli olmaktadır.

Türk Dil Kurumunun doğru yazılışı nedir?

Türkçedeki yazım kurallarına göre; önceki senelerde kurum kuruluş isimlerinden sonra gelen kesme işareti kullanımı şarttı. Örneğin; Başbakanlık'tan Yargitay'dan gibi kelimelerde imla kuralı olarak kesme işareti eklenirdi. Ancak Türk Dil Kurumu tarafından yapılan güncelleme ve kural değişimi duyurularak artık kurum kuruluş adlarından sonra gelen iyelik eki, takı ekler artık isimlerin bir bütünü olarak kabul edildi ve kesme işareti kullanılmaması gerektiğine karar verildi. Buna göre; Türkiye Büyük Millet Meclis'inden yerine Türkiye Büyük Millet Meclisinden olarak yazılmalı ve arada kullanılan özel işaretin kullanılmasına gerek kalmadı. Türk Dil Kurumunun TDK tarafından açıklanan doğru ve hatalı kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir:

Türk Dil Kurumunun (Doğru kullanım)

Türk Dil Kurumu’nun (Hatalı kullanım)





