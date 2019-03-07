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Türk DJ Ümmet Özcan'dan Çin'de İzmir Marşı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 07.03.2019 22:08 | Son Güncelleme

Türk DJ Ümmet Özcan, Çin'de binlerce kişinin olduğu konserde, İzmir Marşı'nın remixini çaldı. O ana ait görüntüler sosyal medyada çok paylaşılanlar arasına girdi.

Türk DJ Ümmet Özcan, Çin’deki bir diskoda performans sergiledi. Performası sırasında İzmir Marşı’nı çalan ünlü DJ o anları sosyal medyadan paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
ümmet özcan İzmir Marşı

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