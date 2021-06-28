Türk donanması Ege Denizi'nde "helikopter iniş/kalkış eğitimi" ve "havada yakıt ikmali" gerçekleştirdi

Türk donanması Ege Denizi'nde SH-70 helikopterinin katılımıyla "havada yakıt ikmali" ve "helikopter iniş/kalkış eğitimi" icra etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, eğitimlerin TCG BAYRAKTAR ve TCG SANCAKTAR çıkarma gemileri tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.



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