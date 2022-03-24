Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Kilis'te toplandı

KİLİS (AA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu toplantısı, Kilis'te gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve TDBB Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kilis Belediyesi ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Konya'da yaklaşık 120 bin Suriyelinin olduğunu ancak en ağır yükü Kilis'in yüklendiğini söyledi.

Birliklerine 30 ülkeden 1200'e yakın belediyenin üye olduğu uluslararası bir birlik olduğunu belirten Altay, yönetim kurulunda 11 ülkeden belediyenin olduğunu aktardı.

Altay, belediyeler arasında tecrübe paylaşımının yürütülmesi konusunda ciddi çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, "Kardeş şehir ilişkilerinin kurulması, belediyelerimiz arasında bilgi alışverişinin, tecrübe paylaşımının yürütülmesi konusunda ciddi çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah haziran ayında genel kurulumuzla birlikte hem yurt dışındaki belediye başkanlarımızı misafir edeceğiz hem de bir yerel yönetimler formunda İstanbul'da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yönetim kurulu toplantımızın hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Kilis Valisi Recep Soytürk de Kilis'in serhat bir il olduğunu, inanç turizmi ve tarihi kültürel mirasları bakımından örnek olabilecek bir şehir olduğunu ifade eti.

Kilis'in önemli bir potansiyele sahip olduğunu ancak yeteri kadar tanınmadığını dile getiren Soytürk, şöyle konuştu:

"Belediye başkanımızla birlikte bazı spesifik ürünlerimizi tanıtmak için olağanüstü gayretler gösteriyoruz. Şehrimizde 23 tane tarihi cami var. Hepsi onarılmış. Memlük'lerden, Osmanlı'dan kalma çok şık, nefis camilerimiz var. Bir havramız var. Onarılmış ve yakın bir tarihte ona bir işlev vereceğiz. Sanatsal faaliyetlerin olduğu bir mekan olmuş olacak. Ayrıca birçok konağımız var. Gerek valiliğimiz, gerek belediyemiz bunu onararak bir işlev veriyor."

Önemli projelerinin olduğuna dikkati çeken Soytürk, kente yakışır bir şehir meydanının yapılması ve düzenlenmesi için bakanlıktan söz aldıklarını kaydetti.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ise Kilis'in milattan önce 4 bin yıllarına dayanan medeniyetlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Ramazan, Kilis'in 2011 yılından beri kendi nüfusu oranında Suriyeli misafire ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Kırgızistan, Moğolistan ve Bosna Hersek belediye başkanları ve temsilcileri katıldı.

