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Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa, Avrupa'da tanıtılacak

03.09.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: - "İnşallah iki gün boyunca Belçika'da şehrimizi temsil etme imkanına sahip olacağız"

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa, Avrupa'da tanıtılacak

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa, Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün düzenlenecek etkinlik ve programlarda tanıtılacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AA muhabirine, 5-6 Eylül'de Avrupa'nın çok kültürlü başkenti Belçika'da "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" temasıyla Bursa'nın tanıtımını yapacaklarını söyledi.

Aktaş, bununla ilgili bir dizi etkinlik ve programların olacağını belirterek, parlamenterler, milletvekilleri, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri ve bu teşkilata üye ülkelerin büyükelçileri, Türk Devletleri Teşkilatı Macaristan Temsilcilik Ofisi İcra Direktörü ve Bursa'dan gidecek heyetlerin programlara katılım sağlayacağını duyurdu.

Programın ilk günü Avrupa Birliği Nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay'ın ev sahipliğinde resepsiyon verileceğini dile getiren Aktaş, şöyle devam etti:

"Kardeş şehrimiz Darmstadt'ın da yer aldığı Hessen'in Brüksel'de yer alan eyaletini ziyaret ederek yetkililerle bazı görüşmeler yapacağız. Aynı gün Avrupa Komisyonu Sektör Başkanı moderatörlüğünde Bursa'da sürdürülebilir turizm, yeşil yatırım ve benzeri konularla, Bursa'daki fırsatlarla alakalı bir dizi istişarelerde bulunacağız, bu konu başlıklarında bir panel gerçekleşecek. Panele alanında uzman bilim insanları, turizm profesyonelleri ve sektör temsilcileri katılacak. Panel sonrasında da Avrupa Parlamentosunun basın merkezinde bir mülakat vereceğim. Yine aynı günün akşamında Avrupa Parlamentosu fuaye alanında Bursa'nın dünyaca ünlü ipek ve ebru sanatına ilişkin atölyelerle 'Türk Dünyası Kültür Başkentleri 2022 Bursa Fotoğraf Sergisi'nin de açılışını gerçekleştireceğiz."

Aktaş, organizasyon kapsamında Azerbaycan devlet sanatçısı piyanist, besteci ve Azerbaycan'ı dünyada temsil eden en genç kadın orkestra şefi Turan Manafzade'nin solo piyano resitali ile sahne alacağını aktardı.

İlk gün programlarında Bursa mutfağına yönelik uygulama ve sunumlar yapılacağını, şehrin eşsiz lezzetlerini ikram edeceklerini kaydeden Aktaş, "6 Eylül'de ise gün boyu Bursa'nın Avrupa Kültür Başkentliği ile alakalı ilerideki aşamada bir dizi istişarelerde bulunacağız. İnşallah iki gün boyunca Belçika'da şehrimizi temsil etme imkanına sahip olacağız." dedi.

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa, Avrupa'da tanıtılacak

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Avrupa Birliği Bursa

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