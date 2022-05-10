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Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa, Kırgızistan'daki turizm fuarında tanıtılacak

10.05.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa, Kırgızistan'daki turizm fuarında tanıtılacak

Kırgızistan’da 13-14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Uluslararası Turizm Fuarı'nda kurulacak Bursa standında, kentin en önemli marka değerlerinden Bursa ipeğinin yanı sıra her biri bir sanat eseri olan ipek halı ve kumaşlarla cam-seramik ürünleri görücüye çıkacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa için başta ata toprakları olmak üzere dünyanın dört bir yanında tanıtım faaliyetleri düzenleniyor.

Turizmde marka kent hedefiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür AŞ tarafından koordine edilen tanıtım faaliyetleri kapsamında Ulu Şehir Bursa, Kırgızistan'ın Çolpon-Ata Ruh Ordo Kültür Kompleksinde 13-14 Mayıs'ta düzenlenecek Uluslararası Turizm Fuarında (YSSYK KUL–İTF) tüm değerleriyle tanıtılacak.

Kırgızistan'ın Çolpon Ata kentine kıyısı bulunan ve doğal güzellikleriyle önemli bir turizm merkezi olan Issık Göl'deki Uluslararası Turizm Fuarında kurulacak olan Bursa standında kentin en önemli marka değerlerinden Bursa ipeğinin yanı sıra her biri bir sanat eseri olan ipek halı ve kumaşlarla cam-seramik ürünleri de görücüye çıkacak.

Türk-İslam geleneksel el sanatlarının tanıtılacağı fuar kapsamında ziyaretçiler ayrıca Bursa'nın meşhur lezzetlerini de tatma fırsatı yakalayacak.

Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Moğolistan, Çin, Kazakistan, Gürcistan, İran ve Katar'dan da katılımın olacağı fuar kapsamında, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'nın tanıtımı için özel bir de oturum düzenlenecek.

Kırgızistan'ın önde gelen üniversitelerinden olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde de 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'nın tanıtımı yapılacak. İki gün devam program kapsamında "Bursa Günleri"nin yanı sıra kentin kültürel ve turistik odak noktalarıyla sahip olduğu destinasyonlar, B2B görüşmeleri kapsamında tur operatörleri ve acente temsilcileriyle turizm profesyonellerine anlatılacak.

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