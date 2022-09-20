Türk Dünyası Parlamenterler Vakfınca "Salı Konferansları"nın 32'ncisi düzenlendi

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından düzenlenen "Salı Konferansları"nın 32'ncisinin konuğu araştırmacı yazar Hayati İnanç oldu.

TDPV'den yapılan açıklamaya göre, Vakıf tarafından Türk Dünyası Gençlik Konseyinin desteğiyle 2017'den beri düzenlenen ve Kovid-19 salgını döneminde çevrim içi sürdürülen "Salı Konferansları"nın 32'ncisi yapıldı.

Araştırmacı yazar Hayati İnanç'ın konuk olduğu programa, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpay, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, milletvekilleri, Türk Dünyası İş Konseyi ve Türk Dünyası Gençlik Konseyi üyeleri, iş insanları, akademisyenler ve bürokratlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Türk Dünyası Gençlik Konseyi Kurucu Genel Başkanı Ramazan İzol, konseyin faaliyet ve projeleri hakkında bilgi verdi.

TDPV Başkanı Abdullah Çalışkan, vakfın kuruluşu ile bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyet ve projeleri anlattı.

Vakfın sadece parlamenterlere ait bir sivil toplum kuruluşu olmadığını vurgulayan Çalışkan, Türk Dünyası İş Konseyi, yeni kurdukları Türk Dünyası Gençlik Konseyi ve Türk Dünyası Basın Konseyi ile Türk Devletleri Teşkilatının içini dolduracak çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Hayati İnanç da Türkçenin Türk dünyası için önemine işaret ederek, özellikle gençlerin kendi kültür ve medeniyetine yabancılaştığını, yakın tarihteki eserlerin bile okunup anlaşılamadığını dile getirdi.

Programın videosuna TDPV'nin YouTube kanalından ulaşılabiliyor.

