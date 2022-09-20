YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfınca "Salı Konferansları"nın 32'ncisi düzenlendi

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfınca "Salı Konferansları"nın 32'ncisi düzenlendi

20.09.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfınca "Salı Konferansları"nın 32'ncisi düzenlendi

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından düzenlenen "Salı Konferansları"nın 32'ncisinin konuğu araştırmacı yazar Hayati İnanç oldu.

TDPV'den yapılan açıklamaya göre, Vakıf tarafından Türk Dünyası Gençlik Konseyinin desteğiyle 2017'den beri düzenlenen ve Kovid-19 salgını döneminde çevrim içi sürdürülen "Salı Konferansları"nın 32'ncisi yapıldı.

Araştırmacı yazar Hayati İnanç'ın konuk olduğu programa, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpay, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, milletvekilleri, Türk Dünyası İş Konseyi ve Türk Dünyası Gençlik Konseyi üyeleri, iş insanları, akademisyenler ve bürokratlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Türk Dünyası Gençlik Konseyi Kurucu Genel Başkanı Ramazan İzol, konseyin faaliyet ve projeleri hakkında bilgi verdi.

TDPV Başkanı Abdullah Çalışkan, vakfın kuruluşu ile bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyet ve projeleri anlattı.

Vakfın sadece parlamenterlere ait bir sivil toplum kuruluşu olmadığını vurgulayan Çalışkan, Türk Dünyası İş Konseyi, yeni kurdukları Türk Dünyası Gençlik Konseyi ve Türk Dünyası Basın Konseyi ile Türk Devletleri Teşkilatının içini dolduracak çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Hayati İnanç da Türkçenin Türk dünyası için önemine işaret ederek, özellikle gençlerin kendi kültür ve medeniyetine yabancılaştığını, yakın tarihteki eserlerin bile okunup anlaşılamadığını dile getirdi.

Programın videosuna TDPV'nin YouTube kanalından ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı Keçiören'deki halk kütüphanesinde yaşatılacakŞehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı Keçiören'deki halk kütüphanesinde yaşatılacak
Bursa'da tırın çarptığı seyyar satıcı hayatını kaybettiBursa'da tırın çarptığı seyyar satıcı hayatını kaybetti
Sivasspor'dan Ahmed Musa'nın sağlık durumu hakkında açıklama:Sivasspor'dan Ahmed Musa'nın sağlık durumu hakkında açıklama:
Anahtar Kelimeler:
hayati inanç

Ankara Namaz Vakitleri 20 Eylül Salı

İmsak
05:03
Sabah
06:27
Öğle
12:47
İkindi
16:14
Akşam
18:58
Yatsı
20:16
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

'Büyük beden dans divası' sahnede birden yere yığıldı!

'Büyük beden dans divası' sahnede birden yere yığıldı!

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.