YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Milli Eğitim Bakanı Özer'i ziyaret etti

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Milli Eğitim Bakanı Özer'i ziyaret etti

04.01.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziyarette, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ile eğitim çalışanlarının sorun ve talepleri ele alındı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaret etti.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ile eğitim çalışanlarının sorun ve talepleri ele alındı.

İkinci Maarif Kongresi kapsamında gerçekleştirilen çalıştayların sonuç raporlarını Bakan Özer'e veren Geylan, ziyarette yaptığı konuşmada, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin beklentileri karşılamaktan uzak kaldığını belirtti.

Geylan, özellikle kariyer basamakları belirlenirken hizmet yılının ölçüt alınmayarak öğretmenlere yazılı sınav şartı getirildiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında kadrolu öğretmenlerle sözleşmeli öğretmenler arasındaki ayrımın kaldırılacağını ifade etmişti. Ancak, TBMM'ye sunulan yasa teklifinde bırakın ayrımı kaldırmayı, eş durumu tayin hakkı dahi verilmemiştir. Türk Eğitim-Sen olarak verilen sözlerin tutulmasını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Mülakatın olduğu yerde adalet olmayacaktır"

Eğitim çalışanlarının maaşlarının iyileştirilmesi, 2022'de öğretmen atama sayısının artırılması, mazeret tayinlerinde yaşanan problemler ve yönetici atamada liyakat konusu gibi konulara değinen Geylan, şunları kaydetti:

"Mülakatın olduğu yerde adalet olmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 23 Ekim 2018'de Vizyon Belgesi tanıtım toplantısında dile getirdiği 'Okul müdürlüğünden MEB'in üst yönetimine kadar tüm eğitim yönetimini dışarıdan müdahalelere kapalı hale getireceğiz.' açıklamasının gereğinin yapılmasını istiyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu

Ankara Namaz Vakitleri 6 Ocak Perşembe

İmsak
06:34
Sabah
08:03
Öğle
12:59
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:09

Ankara Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Perşembe

Alper Yüce Eczanesi
Cankaya
Coşkun Eczanesi
Cankaya
Çalış Eczanesi
Cankaya
Lila Eczanesi
Cankaya
Oran Bayram Eczanesi
Cankaya
Tutkun Eczanesi
Cankaya
Yeni Çankaya Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bingöl ve Elazığ'da kar nedeniyle 17 köye ulaşım sağlanamıyor

Bingöl ve Elazığ'da kar nedeniyle 17 köye ulaşım sağlanamıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bandırmaspor ligin ikinci devresine iddialı hazırlanıyor

Bandırmaspor ligin ikinci devresine iddialı hazırlanıyor

Konya merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Konya merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Samsung Galaxy S21 ailesinin yeni üyesi "Galaxy S21 FE 5G" tanıtıldı

Samsung Galaxy S21 ailesinin yeni üyesi "Galaxy S21 FE 5G" tanıtıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.