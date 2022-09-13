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Türk Eğitim Vakfının burs başvuruları 2 Ekim'de sona erecek

13.09.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Eğitim Vakfının burs başvuruları 2 Ekim'de sona erecek

İSTANBUL (AA) - Türk Eğitim Vakfının (TEV) başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan meslek lisesi, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine vereceği burslara 2 Ekim'e kadar başvurulabilecek.

TEV'den yapılan açıklamaya göre, öğrencilere verilecek burs desteği için başvurular başladı.

Belirli burs kriterleri doğrultusunda seçilecek adaylar 2 Ekim'e kadar başvurularını çevrim içi yapabilecek.

Adayların başvuru için belirtilen tarihlerde "https://www.tev.org.tr/" adresindeki bursiyer başvuru formunu doldurması gerekiyor.

Bursiyerlerine verdiği desteği artıran TEV, bu yıl meslek lisesi bursunu 575 lira, üniversite bursunu 1325 lira, yüksek lisans bursunu 2 bin lira, doktora bursunu 2 bin 650 lira, üstün başarı bursunu ise aylık 2 bin 650 lira olarak belirledi.

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