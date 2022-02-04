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Türk fındığı, Almanya'da düzenlenen ISM 2022 fuarında tanıtıldı

04.02.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk fındığı, Almanya'da düzenlenen ISM 2022 fuarında tanıtıldı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen ISM 2022 Fuarı'nda Türk fındığını tanıttı.

KFMİB'den yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılında tüm zamanların miktar bazında en yüksek ihracatının gerçekleştirildiği anımsatılarak, rekor kıran fındık ihracatçılarının çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

ISM 2022'nin, çikolata, şekerleme ve çerez sektöründe dünyanın en önemli fuarlarından birinin ISM 2022 olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Almanya'nın Köln şehrinde 30 Ocak-02 Şubat'ta düzenlenen ISM 2022 Fuarı'na, KFMİB tarafından bir stant ile iştirak edilerek Türk fındığına ilişkin tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi. Kovid-19 pandemisi nedeniyle geçen yıl gerçekleştirilemeyen ve bu yıl 51'incisi düzenlenen ISM fuarında yaklaşık 1800 firma katılımcı olarak yer alırken, söz konusu fuarı 96 farklı ülkeden 15 bin civarında gıda profesyoneli ziyaret etti."

Açıklamada, KFMİB standında, sektöre ilişkin tanıtıcı bilgilerin yanı sıra Türk fındık ihracatçılarının iletişim bilgilerinin de yer aldığı aktarılarak, fındığın doğrudan çerez olarak tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla ziyaretçilere 20 gramlık ambalajlarda kavrulmuş fındık ikram edildiği belirtildi.

Avrupalı şekerleme ve pastacılık ürünleri imalatçılarının Türk fındığının en önemli tüketicisi konumunda olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Çok sayıda farklı ülkeden standı ziyaret eden profesyonel firma temsilcilerine, ürün portföylerine göre kullanabilecekleri fındık formlarından numuneler verilirken, ikili görüşmeler yoluyla fındık talepleri ve iletişim bilgileri alınarak fındık hakkındaki çeşitli soruları da cevaplandırıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, standı Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Düsseldorf Ticaret Ataşeleri Anıl Gürtuna Kaya ve İrem Ekmekçi Konuk'un da ziyaret ettiği kaydedildi.

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