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Türk futbolu böyle skandal görmedi! Fıkra gibi transfer...

03.02.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk futbolunda ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre Oktay Aşlık adında bir menajer, İzmir'de yaşayan iki amatör futbolcunun ailesinden 100'er bin TL para alarak profesyonel yapma vaadinde bulundu. Kayserispor ile antrenmanlara çıkan Kemal Mart isimli futbolcu bir süre Kayseri'de kaldı. Menajer Oktay Aşlık, profesyonel imza atıldığı zaman 100 bin TL almayı taahhüt etmişken parayı önden isteyince Kemal Mart'ın babası da ücreti ödedi. Daha sonra ne çocuklar imza attı ne de menajer sözünü tuttu.

Türk futbolu böyle skandal görmedi! Fıkra gibi transfer...

İzmir'de amatör olarak futbol hayatlarına devam eden 2004 doğumlu Kemal Mart ile Samet Odabaş, menajerlik yapan Oktay Aşlık'ın aracılığı ile profesyonel futbolcu olmak için Kayseri'ye getirildi. Menajer Oktay Aşlık, iddiaya göre futbolcuların ailelerinden profesyonel olduktan sonra 100'er bin TL para istedi. Olay oyuncuların Kayseri'ye ayak basmasının ardından bambaşka bir hal aldı...

"OĞLUM ANTRENMANA ÇIKTI"

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Futbolcu menajeri Oktay Aşlık'a futbolcuları profesyonel yapılması halinde 100’er bin TL ödemeyi kabul ettiklerini söyleyen Mart, "Birkaç kulüp ile irtibatımız oldu. Oğlum antrenmanlara çıktı. Bazı sebeplerden ötürü birkaç gün içerisinde gönderildi. Kayserispor’a gittiğinde ise haftalarca kaldı. Biz de beğenilmese gönderilirdi, beğenildi düşüncesi ile umutlandık. Menajer, futbolcu çocuklarımız profesyonel imza atıldığı zaman 100 bin TL almayı taahhüt etmişken, önden istemeye başladı. Ben de oğullarımızın önüne geçmemek adına, zorlansam da bulup buluşturup parayı verdim ama ne çocuklarımız imza attı ne de menajer sözünü tuttu" dedi.

"110 BİN TL'YE YAKIN PARA VERDİM"

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Samet Odabaş’ın babası Recep Odabaş da, "Mağdur edildik ancak burada kabahatin Kayserispor Kulübü'nde veya teknik heyette olmadığına kanaat getirdik. Menajer Oktay Aşlık’a banka üzerinden para gönderdim. Ziynet eşyası ve döviz ile birlikte toplamda 110 bin TL’ye yakın bir para verdim. Teknik Direktör Hikmet Karaman ile çekilen fotoğraflar ile bizim umudumuzla oynandı" ifadelerini kullandı.

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