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Türk futbolu fokur fokur kaynıyor! Murat Sancak sosyal medya hesabından belgeleri paylaştı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.04.2024 16:58
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TFF'nin geçtiğimiz hafta yapılan hakem toplantısına ilişkin görüntülerin sızdırılmasının ardından soruşturma başlatılmıştı. Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, VAR ile ilgili yeni belgeler paylaştı.

Türk futbolu fokur fokur kaynıyor! Murat Sancak sosyal medya hesabından belgeleri paylaştı

Türk futbolunda Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk için çekişirken, arka planda olaylar fokur fokur kaynamaya devam ediyor. Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak'tan olay yaratacak bir paylaşım geldi.

MURAT SANCAK BELGELERİ PAYLAŞTI

Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, sızdırılan toplantı videosu hakkında flaş bir paylaşımda bulunarak iki belge yayınladı.

"VARAN 1"

"VARAN 1 VAR bilmecesini neden çözemiyoruz? Türk futbolunu kuşatan kirli ilişkiler ağı, ligi dizayn eder hale geldiği için herkes masayı devirecek birini bekliyor. Bir kahraman çıkacak, tıpkı Tatar Ramazan gibi; Benim adım Tatar Ramazan! Ben bu oyunu bozarım! VAR futboldaki tartışmaları en aza indirmek için hayatımıza girdi. Hani en basit deyimiyle, “İnsan hatasını azaltmak için!” Peki Türkiye’de öyle mi oldu? Birilerine el altından VAR kayıtları sızdırıldı, bazı hakemlerin yetkisi olmadığı halde başka maçların VAR kayıtlarını dinlediği ortaya çıktı, VAR kayıtlarını dinleyen bazı MHK başkanları VAHİM olaylar VAR deyip temizlik operasyonu yapmak istedi. Ama o kirli düzen yandaşları Tahkim üzerinden engelledi"

"SKANDALI GÖZLER ÖNÜNE SEREN BELGEYİ PAYLAŞIYORUM"

"Peki biz ne öğrendik? Hakem Serkan Çınar bir maçta başka pozisyon gösterilip VAR hakemi tarafından kendisinin pozisyonda penaltı var diye ikna edildiğini söyledi. Bundan daha büyük skandal olur mu? Peki sorumlulara bir yaptırım uygulandı ? Hayır! Ofsaytımsı pozisyonunun kahramanı Özgüç Türkalp’in hakemliği bitirildi. Türkalp’in hakemliği tartışılabilir ama bu kadar hızlı operasyonun başka bir nedeni olabilir mi diye düşünmeden edemiyorum. Hani Türkalp’ten usulsüz VAR kaydı dinlemeyi bildirdiği için intikam alınmış olabilir mi? Şimdi sizinle TFF’de yaşanan skandalı gözler önüne seren belgeyi paylaşıyorum."

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Yetkisiz dinlemeyi araştıran MHK;

⁃ Firma ile imzalanan sözleşmeye
⁃ Sistemin tutulduğu serverlara
⁃ Araştırma için LOG kayıtlarına

U L A Ş A M A Z!"

"Log kayıtları şunun için önemlidir; Hangi maçın kayıtları kaç kez dinlenmiş? Kim ya da kimler tarafından dinlenmiş? Masa üstüne indirilmiş ya da kaydedilmiş mi? Daha vahimi bu kayıt başkalarıyla paylaşılmış mı? Ama sistemi manipüle edenler bu araştırmayı engellemek için her türlü önlemi almış. Ana server TFF’de olmadığı için dışarıya “hat!” çekilmiş mi onu bile belirlemek imkansız. Yani birileri ofiste ya da evinde otururken VAR konuşmalarını dinleyebilir. Skandal burada bitti diyebilirsiniz. Ama daha durun! VAR operatörleri TFF personeli değil. Araştırma sırasında ifade verip bilgi aktarmaktan imtina ediyorlar"

"Peki kim bu VAR hizmetini kuran Hawk-Eye şirketinin Türkiye’deki ortağı? Gizli ortağı var mı? Sözleşmesi TFF arşivinde nerede saklanıyor? Neden şeffaf bir şekilde açıklanmıyor? TFF, VAR hizmeti aldığı şirketi neden değiştirdi? Bu yeni şirketin sahibi kim? Gizli ortağı var mı?"

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