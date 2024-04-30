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  4. Türk futbolunda bahis skandalı! Tuzlaspor kulüp başkanı ve 5 futbolcu ifadeye çağrıldı

Türk futbolunda bahis skandalı! Tuzlaspor kulüp başkanı ve 5 futbolcu ifadeye çağrıldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.04.2024 22:06
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TFF 1. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor Başkanı Berzan İlhanlı hakkında yürütülen soruşturmada 5 futbolcu ifadeye çağırıldı. İşte detaylar...

TFF 1. Lig takımlarından Tuzlaspor'un kulüp başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında "kara para aklama" ve "yasa dışı bahis" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 5 futbolcu tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında "mal varlığı değerlerini aklama", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından açılan soruşturma sürüyor.

OYUNCULAR İFADEYE ÇAĞRILDI

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 2020-2021 yıllarında Tuzlaspor forması giyen 5 futbolcu tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

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