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Türk futbolunda bir devir sona erdi! Caner Erkin kramponlarını astı...

Süper Lig'in son dönemine damga vuran, sol ayağı ve adrese teslim ortalarıyla hafızalara kazınan 37 tecrübeli oyuncu Caner Erkin, aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. Kariyerinde 'Üç Büyükler'in yanı sıra Avrupa devlerinin de formasını giyen yıldız isim, yeşil sahalara veda etti.

Türk futbolunda bir devir sona erdi! Caner Erkin kramponlarını astı...
Emre Şen

Türk futbolu, son yılların en ikonik oyuncularından birine veda ediyor. Kariyeri boyunca hırsı, mücadeleci yapısı ve sol kanattan yaptığı etkili bindirmelerle tanınan Caner Erkin, sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamayla profesyonel futbol yaşantısına son verdiğini duyurdu.

37 YAŞINDA YEŞİL SAHALARA VEDA

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sol beklerden biri olarak kabul edilen 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kramponlarını asma kararı aldı. Futbolseverlerin hafızalarında özellikle hücuma verdiği inanılmaz katkı, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve yaptığı asistlerle yer edinen Caner Erkin'in bu kararı, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

KARİYERİ BAŞARILARLA VE DEV KULÜPLERLE DOLU

Manisaspor altyapısında parlayan ve genç yaşta Avrupa'nın köklü kulüplerinden CSKA Moskova'ya transfer olan Caner Erkin'in kariyer rotası oldukça görkemliydi. Avrupa'da bir dönem İtalyan devi Inter'in de kadrosuna katılan yıldız oyuncu, Türkiye kariyerinde ise adeta bir efsaneye dönüştü.

Süper Lig'de sırasıyla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi 'Üç Büyükler'in tamamında forma giyme başarısı gösteren ender futbolculardan biri olan Caner Erkin; kariyerinin son bölümünde ise Fatih Karagümrük, Başakşehir, Eyüpspor ve Sakaryaspor formalarını terletti.

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Caner Erkin
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