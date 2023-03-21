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Türk futbolunda devrim gibi karar! Artık ofsayt tartışması temelli olarak askıya alınacak....

21.03.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dünya futbolunda da değişim devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin dünya futboluna monte edilmesiyle birlikte teknolojinin fırsatlarından yararlanmak için yeni adımlar atılıyor. 2022 Dünya Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi için tanıtımı yapılan 'yarı otomatik ofsayt sistemi' Türkiye Ligi'ne de geliyor.

Türk futbolunda devrim gibi karar! Artık ofsayt tartışması temelli olarak askıya alınacak....

Dünya futbolunda değişim her geçen gün devam ediyor. Spor Toto Süper Lig, 'yarı otomatik ofsayt sistemi'ne geçmeye hazırlanıyor. 'Yarı otomatik ofsayt sistemi' 2022 Dünya Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi için başarılı bir şekilde tanıtılmış ve büyük ilgi görmüştü.

LALE ORTA MÜJDEYİ VERDİ

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Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, "Türkiye, dünyadaki bütün gelişmeleri takip edip uyguluyor. Yarı otomatik ofsayt sistemi Türkiye'ye gelecektir." dedi.

OFSAYT ÇİZGİLERİ İNSAN ELİYLE ÇEKİLİYOR

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Ofsayt çizgileri, günümüz kuralları gereğince VAR teknisyenleri tarafından çiziliyor. Bu da gecikmelere neden olduğu için zaman zaman futbolseverlerin eleştirisini topluyor. Ancak yeni sistemde anlık kararlar vermesi için yapay zeka kullanılacak.

"GOL SEVİNCİNE GİTMEDEN BELLİ OLACAK"

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Yarı otomatik ofsayt sistemini anlatan bir UEFA yetkilisi, "Uyarılar anlık olarak veriliyor. Bu yüzden golden birkaç saniye sonra hakeme uyarı gidiyor. Bu nedenle oyuncular daha gol için sevinemeden pozisyonun ofsayt olup olmadığı bilgisi hakemde olacak." açıklamasını yaptı.

"ÇİZGİLER %100 DOĞRU OLMAYABİLİYOR"

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Collina, "Ofsaytları kontrol etme sürecinin, özellikle çok ince ofsayt olduğunda olduğunda kontrol süreleri uzuyor. Ayrıca saha içerisinde çizgilerin konumlanması ve ofsayt çizgisinin çekilmesi %100 doğru olmayabiliyor. Bu nedenle FIFA, daha hızlı ve daha doğru cevaplar sunacak bir teknoloji geliştiriyor. Buna yarı otomatik ofsayt sistemi diyebiliriz." şeklinde konuştu.

NASIL ÇALIŞACAK?

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FIFA Futbol Teknolojileri ve İnovasyon Direktörü Johannes Holzmüller, modern futbol için teknolojinin itici bir güç olduğunu söyledi. Yarı otomatik ofsayt sisteminin nasıl çalışacağını açıklayan Holzmüller, "Bu sistem, futbolcuların uzuvlarını takip etme sistemine dayanıyor. Stadyum çatısının altına 10-12 kamera yerleştireceğiz. Bu kameralar oyuncuları takip edecek. Saniyede 50 kez 29 veri noktasına sinyal gönderecek. Bu veriler neredeyse gerçek zamanlı olarak yapay zeka ile işlenecek ve hesaplanacak. Bu otomatik olarak VAR'a ve VAR operatörüne gönderilecek." dedi.


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