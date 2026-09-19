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Türk futbolunda devrim gibi karar! TFF'den tarihi hamle

Trendyol Süper Lig'de her hafta ortalığı savaş alanına çeviren hakem tartışmaları için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan tarihi bir hamle geldi! MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın başrolde olduğu "48 saat" uygulamasıyla Türk futbolunda kaos dönemi resmen kapanıyor.

Türk futbolunda devrim gibi karar! TFF'den tarihi hamle
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de bitmek bilmeyen, kulüpleri birbirine düşüren ve futbol gündemini esir alan hakem tartışmalarına karşı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) radikal bir önlem planını devreye sokuyor. Ekranlarda ve sosyal medyada günlerce süren algı operasyonlarının önüne geçmek isteyen TFF yönetimi, devrim niteliğinde bir iletişim modelini hayata geçiriyor.

48 SAAT İÇİNDE DİREKT TEMAS!

Türk futbolunda devrim gibi karar! TFF den tarihi hamle 1

Sızan bilgilere göre; MHK Elit Hakem Direktörü dünyaca ünlü İngiliz futbol adamı Anthony Taylor, maçların ardından bizzat devreye giriyor. Kriz yaşanan tartışmalı karşılaşmaların oynanmasından sonraki 48 saat içerisinde kulüplerle doğrudan iletişime geçecek olan Taylor, yaşanan kural ihlalleri ve pozisyonların teknik analizini resmi olarak kulüp yetkililerine aktaracak.

"DOĞRU MU, YANLIŞ MI?" BİZZAT KENDİSİ ANLATACAK

Türk futbolunda devrim gibi karar! TFF den tarihi hamle 2

Televizyon kanallarındaki ve sosyal medyadaki saatler süren "doğru mu, yanlış mı?" tartışmalarını rafa kaldırmayı hedefleyen bu iddialı uygulamayla birlikte Taylor; kulüplerin belirlediği yetkili isimlere, tartışılan o kritik pozisyonda saha içindeki hakemin kararının doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu kural kitabına dayanarak bizzat açıklayacak.

TFF'nin bu şeffaflık hamlesiyle birlikte, kulüplerin kamuoyuna zehir zemberek ve taraftarı kışkırtan açıklamalar yapmadan önce doğrudan en yetkili ağızdan bilgilendirilmesi ve Süper Lig'deki zehirli iklimin dağıtılması planlanıyor.

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