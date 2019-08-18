Türk futbolunda iz bırakan isimler şimdi neredeler?

Profesyonel futbolculuk kariyerini 35 yaşında sonlandıran Wesley Sneijder, yeni mesleğini belirledi.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollanda futbolunun simge isimlerinden Wesley Sneijder, futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı.

Sneijder kariyerine menajer olarak devam edeceğini açıklayarak, "Oyunculara rehberlik etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Hollandalı efsane, profesyonel teknik adamlık kursları üzerinde de duracağını ve ülkesinde bu kurslara gideceğini söyledi.