Türk futbolunda iz bırakan isimler şimdi neredeler?

Profesyonel futbolculuk kariyerini 35 yaşında sonlandıran Wesley Sneijder, yeni mesleğini belirledi.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollanda futbolunun simge isimlerinden Wesley Sneijder, futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı.
Sneijder kariyerine menajer olarak devam edeceğini açıklayarak, "Oyunculara rehberlik etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Hollandalı efsane, profesyonel teknik adamlık kursları üzerinde de duracağını ve ülkesinde bu kurslara gideceğini söyledi.
Şimdi neredeler?
Wesley Sneijder - Yaşı: 35 (Futbolu bıraktı) Sneijder kariyerine menajer olarak devam edeceğini açıkladı
Werner Lorant - Yaşı: 70 - Takımı: FC Hallein (Avusturya 5. Ligi)
Kolbeinn Sigthorsson - Yaşı: 28 - Takımı: Yok (Fransız ekibi Nantes sözleşmesini feshetti)
Fabian Ernst - Yaşı: 39 - (Danimarka 2. Lig ekibi Naestved BK'yı satın aldı)
Batuhan Karadeniz - Yaşı: 27 - Takımı: Bandırmaspor (Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, St. Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor)
Fabio Bilica - Yaşı: 40 - Takımı: Batatais (Brezilya)
Juan Pablo Pino - Yaşı: 31 - Takımı: Cucuta Deportivo
Cesare Prandelli - Yaşı: 61 - Takımı: Genoa
Daniel Pancu - Yaşı: 41 - Takımı: Rapid Bükreş - (Teknik direktör)
Mario Jardel - Yaşı: 45 - Yeni mesleği: Futbolcu menajerliği
Engin Baytar - Yaşı: 35 - Takımı: Gaziantepspor
Harry Kewell - Yaşı: 40 - Takımı: Notts County (Ayrıldı)
Ersan Adem Gülüm - Yaşı: 31 - Takımı: Whittlesea United (Avustralya)
Vahid Halilhodzic - Yaşı: 66 - Takımı: Nantes (Fransa)
Slaven Bilic - Yaşı: 50 - Takımı: Al Ittihad (Suudi Arabistan)
Lucas Ontivero - Yaşı: 23 - Takımı: Johor Darul Ta'zim II (Malezya)
Mehmet Aurelio - Yaşı: 40 - Takımı: Cornella (İspanya)
Colin Kazım Richards - Yaşı: 32 - Takımı: Lobos BUAP (Meksika)
Stoch - Yaşı: 28 - Takımı: Slavia Prag (Çekya)
Bobo - Yaşı: 33 - Takımı: Alanyaspor
Milan Baros - Yaşı: 36 - Takımı: Banik Ostrava (Çekya)
Gordon Schildenfeld - Yaşı: 33 - Takımı: Anorthosis (Kıbrıs)
Arda Turan - Yaşı: 31 - Takımı: Başakşehir
Claudio Maldonado - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı
Cassio Lincoln - Yaşı: 39 - Futbolu bıraktı
Serkan Balcı - Yaşı: 35 - Takımı: Sarıyer
Filip Holosko - Yaş: 34 - Takımı: Slovan Bratislava (Çekya)
Henri Bienvenu - Yaşı: 30 - Takımı: Al-Orooba (Birleşik Arap Emirlikleri)
Raul Meireles - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
Hugo Almeida - Yaşı: 34 - Takımı: Academica (Portekiz)
Reto Ziegler - Yaş: 32 - Takımı: FC Dallas
Morgan De Sanctis - Yaşı: 41 - Futbolu bıraktı
Simao Sabrosa - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı
Egemen Korkmaz - Yaşı: 35 - Takımı: Erzurumspor
Can Arat - Yaşı: 34 - Takımı: Yok
Didier Zokora - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
Jo - Yaşı: 31 - Takımı: Nagoya Grampus
Piotr Brozek - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı / Pawel Brozek - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
Royston Drenthe - Yaşı: 31 - Sparta Rotterdam (Hollanda)
Pavel Horvath - Yaşı: 43 - Futbolu bıraktı
Florent Malouda - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı
Ahmed Barusso - Yaşı: 33 - Futbolu bıraktı
Erman Kılıç - Yaşı: 34 - Serik Belediyespor
Blerim Dzemaili - Yaşı: 31 - Takımı: Bologna (İtalya)
Majeed Waris - Yaşı: 26 - Takımı: Nantes (Fransa)
Albert Riera - Yaş: 36 - Futbolu bıraktı
Juan Emmanuel Culio - Yaş: 35 - Takımı: CFR Cluj
Jose Bosingwa - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı
Lazar Markovic - Yaşı: 24 - Takımı: Liverpool (İngiltere)
Daniel Opare - Yaşı: 27 - Takımı: Royal Antwerp (Belçika)
Diego Lugano - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
Marcelo Carrusca - Yaşı: 35 - Takımı: Western Sydney Wanderers (Avustralya)
Jaja - Yaş: 32 - Takımı: Muangthong United (Tayland)
Adrian Mierzejewski - Yaşı: 31 - Takımı: Changchun Yatai (Çin)
Emmanuel Emenike - Yaşı: 31 - Takımı: Yok
Kevin Constant - Yaşı: 31 - Takımı: Yok
Alanzinho - Yaşı: 35 - Takımı: Barra da Tijuca
Cristian Baroni - Yaş: 35 - Takımı: Merit Alsancak Yeşilovaspor
Cem Sultan - Yaşı: 27 - Takımı: Yok
Alexandru Bourceanu - Yaşı: 33 - Takımı: Dunarea Calarasi (Romanya)
Sinan Bolat - Yaşı: 29 - Takımı: Royal Antwerp (Belçika)
Felipe Melo - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras
Johan Elmander - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı
Sol Bamba - Yaşı: 32 - Takımı: Cardiff (İngiltere)
Arkadiusz Glowacki - Yaşı: 38 - Takımı: Wisla Krakow
Oscar Cardozo - Yaşı: 34 - Takımı: Libertad (Paraguay)
Avraam Papadopoulos - Yaşı: 33 - Takımı: Brisbane Roar (Avustralya)
Hrvoje Cale - Yaşı: 32 - Takımı: Inter Zapresic
Essaid Belkalem - Yaşı: 28 - Takımı: Orleans Loiret (Fransa 2. Ligi)
Daniel Guiza - Yaşı: 36 - Atletico Sanluqueno (İspanya 3. Lig ekibi)
Didier Drogba - Yaş: 39 - Takımı: Phoenix Rising
Julio Regufe Alves - Yaşı: 25 - Son Takımı: Rio Ave (Şu an kulüpsüz)
Jose Rodriguez - Yaşı: 22 - Takımı: Fortuna Sittard.
Edu - Yaşı: 34 - Takımı: Jeonbuk (Güney Kore)
Jefferson - Yaşı: 34 - Takımı: Botafogo
Mustafa Kocabey (Papen Mustafa) - Yaşı: 42 - Takımı: Ayvacık Belediyespor (İstanbul)
Dirk Kuyt - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı
Tuncay Şanlı (Teknik Direktör) - Yaşı: 34 - Takımı: Boşta
Harry Kewell - Yaşı: 38 - Crawley Town (İngiltere 4. Lig ekibi)
Teofilo Gutierrez - Yaşı: 31 - Takımı: Junior (Kolombiya)
Robinson Zapata - Yaşı: 37 - Takımı: Club Santa Fe (Kolombiya)
Mehmet Yozgatlı - Yaş: 38 - Karaköprü Belediyespor teknik direktörü (3. Lig 3. Grup)
Gustavo Colman - Yaşı: 32 - Takımı: Rosario Central
Alex Telles - Yaşı: 23 - Takımı: Porto (Portekiz)
Ovidiu Petre - Yaşı: 34 - Son Takımı: Poli Timisoara (Bıraktı)
Dany Nounkeu - Yaşı 30 - Takımı: Akhisar Belediyespor
Bebe - Yaşı: 26 - Takımı: Rayo Vallecano (İspanya)
Izet Hajrovic - Yaşı: 26 - Takımı: Dinamo Zagreb
Dentinho - Yaşı: 27 - Takımı: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
Allan McGregor - Yaşı: 34 - Takımı: Hull City (İngiltere)
Roberto Hilbert - Yaşı: 31 - Takımı: Greuther Furth (Almanya)
Edu Dracena - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras (Brezilya)
Bruno Alves - Yaşı: 34 - Takımı: Rangers (İskoçya)
Andre Santos - Yaşı: 33 - Takımı: Figueirense
Necati Ateş - Yaş: 37 - İçelspor Sportif Direktörü
Kleberson - Yaşı: 37 - Takımı: Fort Lauderdale Strikers (ABD)
Demba Ba - Yaşı: 32 - Takımı: Göztepe
Matias Delgado - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
Diego Ribas - Yaşı: 31 - Takımı: Flamengo (Brezilya)
Dirk Kuyt - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
Elano - Santos - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı
Federico Higuain - Yaşı: 31 - Takımı: Columbus Crew (ABD)
Michael Fink - Yaşı: 34 - Takımı: SV Waldhof Mannheim (Almanya)
Gökhan Ünal - Yaşı: 34 - Takımı: Menemen Belediyespor
Tomas Zapotocny - Yaşı: 35 - Takımı: Banik Ostrava (Çek Cumhuriyeti)
Goran Pandev - Yaşı: 33 - Takımı: Genoa (İtalya)
Ismael Bouzid - Yaşı: 33 - Takımı: Progres Niederkorn (Lüksemburg)
Giovani dos Santos - Yaşı: 27 - Takımı: Los Angeles Galaxy (ABD)
Guillermo Burdisso - Yaşı: 28 - Takımı: Club Leon FC
Abdul Kader Keita - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
Emiliano Insua - Yaşı: 27 yaşında - Takımı: Stuttgart (Almanya)
Issiar Dia - Yaşı: 29 - Takımı: Yeni Malatyaspor
Jermaine Jones - Yaşı: 34 - Takımı: Colorado (ABD)
Michal Kadlec - Yaşı: 31 - Takımı: Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)
Mamadou Niang - Yaşı: 36 - Arles (Fransa)
Manuel Fernandes - Yaşı: 30 - Takımı: Lokomotiv Moskova (Rusya)
Mario Gomez - Yaşı: 31 - Takımı: Stuttgart
Milos Krasic - Yaşı: 31 - Takımı: Lechia Gdansk (Polonya)
Luis Nani - Yaşı: 31 - Takımı: Lazio
Özer Hurmacı - Yaşı: 29 - Takımı: Osmanlıspor
Pedro Franco - Yaşı: 25 - Takımı: Millonarios FC (Kolombiya)
İbrahim Akın - Yaşı: 32 - Takımı: Altay
Franck Ribery - Yaşı: 34 - Takımı: Bayern Münih (Almanya)
Rodrigo Tabata - Yaşı: 35 - Takımı: Al-Sadd (Katar)
Gabriel Tamas - Yaşı: 32 - Takımı: Hapoel Haifa
Sasa Ilic - Yaşı: 38 - Takımı: Partizan (Sırbistan)
Serdar Kesimal - Yaşı: 27 - Takımı: Akhisar Belediye
Sidnei - Yaşı: 27 - Takımı: Deportivo La Coruna (İspanya)
Junichi Inamoto - Yaşı: 36 - Takımı: Kawasaki Frontale - Hokkaido Consadole Sapporo (Japonya)
Souleymane Youla - Yaşı: 34 - Takımı: Indy Eleven (ABD)
Tomas Jun - Yaşı: 33 - Takımı: SC Ritzing (Avusturya)
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