Türk futbolunda şampiyonluklara yerli teknik adam damgası

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde matematiksel olarak şampiyonluğa çok yaklaşırken Türk futbolunda yerli teknik direktörlerin başarılarına bir yenisi daha eklenecek.

Spor Toto Süper Lig'de bitime 4 hafta kala Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor 76 puanla ilk sırada yer alıyor. Trabzonspor'un bu sezon mutlu sona uzanmasıyla ligde 2007-2008 sezonundan bu yana olduğu gibi yine bir yerli teknik adam, takımını şampiyonluğa taşıyacak.

- Türk teknik adamlar, son 14 sezona damga vurdu

Süper Lig'de son 14 sezon Türk teknik adamların çalıştırdığı takımlar şampiyon oldu.

Yabancı teknik adamlar adına son olarak 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin başında Brezilyalı Arthur Zico şampiyonluk yaşadı. O sezondan sonra tüm şampiyonlukları Türk teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlar elde etti.

Ligde 2007-2008 sezonunda Karl Heniz Feldkamp'tan devraldığı Galatasaray'ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler'le başlayan seride, 2008-2009 sezonunda Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, 2009-2010 sezonunda Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor, 2010-2011 sezonunda Aykut Kocaman idaresindeki Fenerbahçe, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunda Hamza Hamzaoğlu idaresindeki Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında yine Fatih Terim idaresindeki Galatasaray, 2019-2020 sezonunda Okan Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, 2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, şampiyonluğa ulaştı.

Trabzonspor'un şampiyon olması halinde teknik direktör Abdullah Avcı, son 15 sezonda şampiyonluk sevincini yaşayan bir başka yerli teknik direktör olacak.

- Terim zirvede

Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

Tecrübeli teknik adam, dördüncü dönemini geçirdiği Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci isim ise 4 kez ile Ahmet Suat Özyazıcı oldu. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.

- Şampiyonlar

Süper Lig'de sezonlara göre şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:

SezonŞampiyonTeknik DirektörÜlkesi1959FenerbahçeIgnace MolnarMacaristan1959-60BeşiktaşAndreas KutikMacaristan1960-61FenerbahçeLaszlo SzekellyMacaristan1961-62GalatasarayGündüz KılıçTürkiye1962-63GalatasarayGündüz KılıçTürkiye1963-64FenerbahçeMiroslav KokotovicYugoslavya1964-65FenerbahçeOscar Holdİngiltere1965-66BeşiktaşLjubisa SpajicYugoslavya1966-67BeşiktaşLjubisa SpajicYugoslavya1967-68FenerbahçeIgnace MolnarMacaristan1968-69GalatasarayTomislav KaloperovicYugoslavya1969-70FenerbahçeTrian IonescuRomanya1970-71GalatasarayBrian Birchİngiltere1971-72GalatasarayBrian Birchİngiltere1972-73GalatasarayBrian Birchİngiltere1973-74FenerbahçeWaldir Pereira "Didi"Brezilya1974-75FenerbahçeWaldir Pereira "Didi"Brezilya1975-76TrabzonsporAhmet Suat ÖzyazıcıTürkiye1976-77TrabzonsporAhmet Suat ÖzyazıcıTürkiye1977-78FenerbahçeTomislav KaloperovicYugoslavya1978-79TrabzonsporÖzkan SümerTürkiye1979-80TrabzonsporAhmet Suat ÖzyazıcıTürkiye1980-81TrabzonsporÖzkan SümerTürkiye1981-82BeşiktaşDorde MilicYugoslavya1982-83FenerbahçeBranko StankovicYugoslavya1983-84TrabzonsporAhmet Suat ÖzyazıcıTürkiye1984-85FenerbahçeTodor VeselinovicYugoslavya1985-86BeşiktaşBranko StankovicYugoslavya1986-87GalatasarayJupp DerwallAlmanya1987-88GalatasarayMustafa DenizliTürkiye1988-89FenerbahçeTodor VeselinovicYugoslavya1989-90BeşiktaşGordon Milneİngiltere1990-91BeşiktaşGordon Milneİngiltere1991-92BeşiktaşGordon Milneİngiltere1992-93GalatasarayKarl Heinz FeldkampAlmanya1993-94GalatasarayRainer HollmannAlmanya1994-95BeşiktaşChristoph DaumAlmanya1995-96FenerbahçeCarlos Alberto ParreiraBrezilya1996-97GalatasarayFatih TerimTürkiye1997-98GalatasarayFatih TerimTürkiye1998-99GalatasarayFatih TerimTürkiye1999-00GalatasarayFatih TerimTürkiye2000-01FenerbahçeMustafa DenizliTürkiye2001-02GalatasarayMircea LucescuRomanya2002-03BeşiktaşMircea LucescuRomanya2003-04FenerbahçeChristoph DaumAlmanya2004-05FenerbahçeChristoph DaumAlmanya2005-06GalatasarayErik GeretsBelçika2006-07FenerbahçeArthur Antunes Coimbra "Zico"Brezilya2007-08GalatasarayCevat GülerTürkiye2008-09BeşiktaşMustafa DenizliTürkiye2009-10BursasporErtuğrul SağlamTürkiye2010-11FenerbahçeAykut KocamanTürkiye2011-12GalatasarayFatih TerimTürkiye2012-13GalatasarayFatih TerimTürkiye2013-14FenerbahçeErsun YanalTürkiye2014-15GalatasarayHamza HamzaoğluTürkiye2015-16BeşiktaşŞenol GüneşTürkiye2016-17BeşiktaşŞenol GüneşTürkiye2017-18GalatasarayFatih TerimTürkiye2018-19GalatasarayFatih TerimTürkiye2019-20Medipol BaşakşehirOkan BurukTürkiye2020-21BeşiktaşSergen YalçınTürkiye

