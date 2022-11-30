Türk futbolunda şike iddiası! 2 top ve bahis...

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan iki takımın maçında Nevşehir Belediyespor ile Şile Yıldızspor karşı karşıya geldi. Şile Yıldızspor adına iki penaltı kararının çıktığı mücadelede, 72. dakikadan itibaren Nevşehir Belediyespor'a 3 kırmızı kart gösterildi.

KIRMIZI KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Maçın 72. dakikasında Nevşehir Belediyespor için karşılaşma yeniden başladı. Maçın hakemi Ahmet Turan Timuroğlu, 72'de Gökay Iravul, 77'de Ali Küçik ve 78. dakikada Rahmi Can Karadaş'ı kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

KIRMIZI KARTLA BİTMEDİ... 2 TANE DE PENALTI VERDİ

Hakem Timuroğlu'nun yönetimine isyan eden Nevşehir Belediyespor penaltı kararlarıyla da son darbeyi yaşadı. Biri 78 biri de 90+3'te olmak üzere Şile Yıldızspor lehine iki kez penaltı noktasını gösteren Timuroğlu'nun kararları çok tartışıldı. Bu penaltıların ardından maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

TFF'YE MAÇ TEKRARI BAŞVURUSU

Nevşehir Belediyespor, Şile Yıldızspor maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla maçın tekrarı için TFF'ye resmi başvuru yaptı. Bunun nedeni olarak da sahada iki top varken oyunun devam etmesi oldu.

BAHİS OYNANDI İDDİASI

Nevşehir Belediyespor, karşılaşma sonrasında, "Türk futbol tarihine kara bir leke olarak sürülen maç sonucunda bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık. Maç öncesinden farklı internet sitelerinde bizim maçımızın sonucu ile alakalı yapılan paylaşımları üzülerek öğrendik. Maçtan önce maçın sonucunun belirlendiği ve buna uygun bahisler oynandığı şeklinde net duyumlar aldık. Maç içerisinde verilen ve verilmeyen her türlü karar, çalınan uydurma penaltılar, gereksiz uzatma süresi ve verilen kırmızı kartlar bugün stattaki herkesin kafasında soru işaretleri bıraktı. Hakemin, yakınlarının ve bağlantısı olduğu kişilerin yasal veya yasa dışı bahis sitelerinde üyeliği olup olmadığının araştırılmasını, ayrıca banka hesap hareketlerinin incelenmesini talep edeceğiz. Bir şehrin emeklerini hiçe sayan hakemlik ile yakından uzaktan ilişkisi olmayan bu kişilerin Türk futbolundan kara ellerini çekmeleri için yasal olarak gereken tüm mücadeleyi vereceğiz. Haklı davamızda ilgili tüm kurumları görev başına davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.

